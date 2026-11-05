Luffy se vuelve mono: filtran nueva transformación en One Piece

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Agárrense que vienen spoilers. Se filtró que Monkey D. Luffy va a estrenar una transformación definitiva en el episodio 1198 del manga de One Piece, que sale el 8 de noviembre en Manga Plus. Si las filtraciones son ciertas, el protagonista de la obra de Eiichiro Oda va a cambiar para siempre.

Según los adelantos, Luffy llevaría el Gear 5 a un nuevo nivel con una forma que lo deformaría por completo. La descripción es bastante loca: tendría una manta de pelo negro cubriendo su cuerpo, nariz de simio, colmillos y una cola fuerte. Básicamente, se vería como un Super Saiyan 4, pero en versión más salvaje.

En los detalles de la filtración, aparece Luffy en el campo de batalla donde Zaza estaba causando destrozos. Se describe como un Nika negro con cabello blanco que destruye a Zaza sin esfuerzo y suelta una risa burlona por el caos en Elbaf.

Todo esto ocurre tras la llegada de Imu y la Caballería Divina a Elbaf, donde los Sombrero de Paja y los gigantes han visto el verdadero poder de los mares. El episodio 1198 también desataría la fuerza de Loki y la del mismo Luffy.

Aunque nada es oficial todavía, los filtradores del manga rara vez se equivocan. Habrá que esperar al lanzamiento del capítulo para ver si Luffy realmente se convierte en este mono destructivo. ¿Sera este el límite del Gear 5 o todavía tiene más trucos bajo la manga?