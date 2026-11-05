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Paulina Rubio soltó la sopa sobre el verdadero pleito con Thalía en Timbiriche

Mandy Mandopoulos · 05 de noviembre de 2026
via Instagram @thalia

La rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía es básicamente un clásico del pop mexicano, pero antes de que se volvieran rivales ante el público, compartieron una amistad entrañable en su juventud. Pasaban momentos importantes juntas y se acompañaban en los inicios de su carrera, aunque esa complicidad parecía haberse borrado tras la sonada pelea en el escenario.

Paulina Rubio decidió abrirse y contar los detalles de aquel día legendario en Timbiriche durante una plática con Yordi Rosado. La cantante admitió que ni siquiera recuerda exactamente por qué empezaron a pelearse en Ciudad Guzmán, pero reconoció que ya traían cosas atoradas.

Sobre el chisme de que ella desconectó el micrófono de Thalía y que terminaron a los golpes, Paulina explicó que todo empezó con un sampler donde estaba Alex Syntek. Según ella, empezaron a molestar y a jugar con eso durante la canción Acelerar. Paulina fue muy sincera al decir que ese momento fue el detonador, pero que ellas ya traían cosas atoradas.

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.