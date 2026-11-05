Paulina Rubio soltó la sopa sobre el verdadero pleito con Thalía en Timbiriche

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La rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía es básicamente un clásico del pop mexicano, pero antes de que se volvieran rivales ante el público, compartieron una amistad entrañable en su juventud. Pasaban momentos importantes juntas y se acompañaban en los inicios de su carrera, aunque esa complicidad parecía haberse borrado tras la sonada pelea en el escenario.

Paulina Rubio decidió abrirse y contar los detalles de aquel día legendario en Timbiriche durante una plática con Yordi Rosado. La cantante admitió que ni siquiera recuerda exactamente por qué empezaron a pelearse en Ciudad Guzmán, pero reconoció que ya traían cosas atoradas.

Sobre el chisme de que ella desconectó el micrófono de Thalía y que terminaron a los golpes, Paulina explicó que todo empezó con un sampler donde estaba Alex Syntek. Según ella, empezaron a molestar y a jugar con eso durante la canción Acelerar. Paulina fue muy sincera al decir que ese momento fue el detonador, pero que ellas ya traían cosas atoradas.