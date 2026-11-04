Paris Jackson va por 600 millones de dólares del legado de Michael Jackson

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Paris Jackson se cansó de esperar y presentó una petición legal contra el legado de su padre, Michael Jackson. La cantante exige 600 millones de dólares para ella y sus hermanos, una cantidad que asegura que han estado esperando recibir desde que el artista falleció en 2009.

El problema es que, aunque el patrimonio del intérprete de Thriller sigue generando millones cada año, el fondo fiduiciario creado específicamente para los hijos ha estado sin financiación durante 17 años. Por eso, Paris pide que se reparta una parte del patrimonio actual y que ese fragmento de la fortuna se mueva al fondo asignado a la familia.

Este fondo fue diseñado para Prince, de 29 años, Paris, de 28 y Bigi, de 24. Según explican los abogados de la joven, el plan era que los tres hermanos empezaran a recibir un porcentaje de las ganancias al cumplir los 21 años, que es la mayoría de edad legal en Estados Unidos. Después, al llegar a los 30, les correspondería una parte del dinero total, con nuevas reparticiones programadas para cuando cumplieran los 35 y los 40 años.

Sin embargo, la relación entre los hermanos y John Branca, el responsable del legado de Michael Jackson, se ha deteriorado. Paris reclama que su único acceso a la herencia es a través de Branca, quien gestiona todo en solitario desde que el coejecutor, John McClain, murió el pasado mayo.

Aunque se decía que Michael Jackson dejó muchas deudas al morir, hoy es evidente que su marca es súper rentable. No solo su música sigue siendo la base del pop, sino que la película biográfica estrenada este año confirmó que el interés por su figura sigue intacto.

Paris detalla en su petición varios movimientos millonarios de la última década que habrían facilitado la transferencia monetaria que les corresponde como hijos del fallecido. Entre ellos destaca la operación con EMI Music Publishing por 287.8 millones de dólares, la venta de Neverland por 22 millones y el acuerdo con Sony para explotar la música y la propiedad intelectual del artista.

Todo esto habría sumado más de 1,000 millones de dólares en liquidez. De hecho, el patrimonio de Michael Jackson está valorado actualmente entre 2,000 y 3,000 millones de dólares. Paris añade que ya en 2011 los ejecutores aseguraron que planeaban presentar una petición legal para distribuir el dinero entre los herederos, pero esa acción nunca se concretó.

Esta no es la primera vez que Paris se enfrenta a John Branca. El año pasado inició una batalla más amplia sobre la administración del patrimonio, asegurando que tanto ella como sus hermanos han recibido menos dinero debido a esto. En esa ocasión, un juez le dio la razón a la joven al reclamar que el gestor realizó pagos excesivos, mayores a 600,000 dólares, a despachos de abogados externos.

Por su parte, el responsable del legado argumenta que existen problemas legales que impiden repartir el dinero. El principal es una demanda de la Hacienda estadounidense que exige 700 millones de dólares por impuestos y multas impagadas. Aunque esa cifra ha bajado tras años de litigio, el proceso sigue activo.

John Branca niega haber recortado los pagos a los hijos y sostiene que, según el testamento, no recibirán su parte hasta cumplir los 30 años. Ante esto, un representante legal de Paris respondió que el gestor solo intenta distraer a todos de su propia incompetencia, subrayando que Branca tenía la capacidad y la obligación de financiar el fondo hace tiempo.

La decisión final sobre este patrimonio y las peticiones de Paris Jackson, quien actúa en representación propia y de sus hermanos, será escuchada por el juez el 4 de diciembre.