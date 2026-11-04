José Eduardo Derbez reacciona al nuevo novio de Paola Dalay

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José Eduardo Derbez confirmó que estaba enterado de que Paola Dalay, la madre de su hija, ha iniciado una nueva relación sentimental. El actor explicó que, aunque la noticia se haya hecho pública recientemente, su ruptura no es actual, sino que fue una decisión tomada hace mucho tiempo.

Durante una charla con medios de comunicación el 3 de noviembre, previa a la grabación de su podcast Mixologando, Derbez señaló que Paola puede rehacer su vida. Sobre César Romo, el nuevo novio de su ex, el actor aclaró que no está abierto a entablar una amistad con él, pero sí está dispuesto a que se los presenten.

Para José Eduardo, lo primordial es que Paola elija bien con quién estar, ya que hay una hija de por medio. Por ello, quiere saber quién es la persona que estará conviviendo con la pequeña.

Soltería y cero regresos

Mientras Paola Dalay ya está en una relación con el futbolista César Romo, José Eduardo Derbez aseguró que él sigue completamente soltero. Según el actor, su carga de trabajo actual es tan pesada que no tiene tiempo para salir con alguien y sostener un noviazgo.

Sobre un posible regreso con Paola, el actor fue tajante: no existe ninguna posibilidad de reconciliación ni de retomar el romance. De hecho, bromeó con la situación de su hermana Aislin sugiriendo que tal vez en seis o siete años podrían hacer una película juntos.

Finalmente, el actor pidió respeto y que se detenga el odio hacia su expareja en redes sociales.