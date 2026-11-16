Anahí le pegó al clavo: adivina quién estaba detrás de Carmen Tarantela en ¿Quién es la Máscara?

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Anahí demostró que tiene un ojo clínico para los misterios en ¿Quién es la Máscara?. En la competencia más reciente, la cantante logró adivinar correctamente que la actriz Marisol del Olmo era quien se escondía detrás de Carmen Tarantela. Esta es la segunda vez que Anahí le atina a una identidad, dejando claro que no vino a jugar.

La revelación llegó después de que el público decidiera salvar a Alex Loro, obligando a Carmen Tarantela a quitarse la Máscara. Al descubrirse la verdad, Marisol del Olmo se mostró muy emocionada con Anahí por haber descifrado su identidad.

El camino para llegar a este resultado estuvo lleno de apuestas arriesgadas. Entre las apuestas se mencionó que detrás de Tarantela podría estar Aislinn Derbez, una apuesta impactante porque ella fue pareja de Mauricio Ochmann, quien es parte del panel de investigadores. La otra apuesta fue Marisol del Olmo, que fue la opinión de Anahí.

En la misma jornada, Licua Checo y La Patrona lograron salvarse gracias a sus interpretaciones, que convencieron tanto al público como al panel. Por otro lado, el misterio de Alex Loro sigue vivo, ya que los investigadores apostaron que podría tratarse de David Zepeda o Patricio Borghetti.

Honestamente, Anahí está en otro nivel de investigación. ¿Será que ya tiene el truco para leer a los concursantes o solo es suerte?