Galilea Montijo no pudo aguantar la llorada con la sorpresa de su hijo Mateo

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Galilea Montijo vivió un momento súper emotivo el pasado jueves 12 de noviembre durante el Tonic Fest 2026 en Acapulco. Mientras la conductora estaba al mando del evento, su hijo Mateo Reina, de 14 años, apareció de sorpresa en el escenario con un ramo de flores amarillas, que son las favoritas de Galilea.

Mateo no solo llegó con los detalles, sino que le dedicó unas palabras muy tiernas donde le agradeció todo lo que hace por él y por sus hermanos, asegurando que están muy orgullosos de ella y que la ama. Para cerrar con broche de oro, la Banda El Recodo tocó en vivo la canción La mejor de todas dedicada a la conductora.

La reacción de Galilea fue inmediata y no pudo contener las lágrimas frente al público. Muy emocionada, le dijo que lo quiere muchísimo y le dio las gracias a la agrupación sinaloense por ayudar a que este momento pasara.

Resulta que Mateo no estuvo solo en el plan; contó con la complicidad de Fernando Reina, su papá y exesposo de Galilea. El adolescente buscó la ayuda de Fernando para organizar el detalle y comprar las flores.

Después, la conductora subió imágenes del encuentro a sus redes sociales para agradecer a la banda y decirle a su hijo que es su todo. Honestamente, qué detalle tan lindo. ¿Quién no se pone sentimental con unas flores amarillas y una canción de banda?