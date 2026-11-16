Drama en la Chamba: Sarelly lleva su telenovela a Target

Entretenimiento

Sarelly estrenó el 8 de noviembre una nueva temporada de Drama en la Chamba, una propuesta que fusiona la cultura de las telenovelas mexicanas con la industria de la belleza en formato vertical.

Esta edición se desarrolla en Target; Sarelly es la primera telenovela de formato corto producida por una marca dentro de una cadena minorista en Estados Unidos. El primer episodio se titula Drama en la Chamba US.

La trama sigue a Anna Sarelly, fundadora y directora creativa de la marca, junto a Flux, su gerente internacional, quien posee cinco personalidades distintas. Juntos enfrentan el reto de llevar el Evento de Telenovela al Target Beauty Studio.

El drama escala con una oficina vacía, presupuesto limitado y la llegada constante de visitas inesperadas, reflejando las complicaciones de expandir una marca mexicana a nivel internacional.

La temporada consta de ocho episodios. Los capítulos se estrenan los domingos, lunes, miércoles y viernes, y el final de temporada llega el viernes 20 de noviembre.

Sinceramente, que una marca mexicana se meta hasta la cocina de Target con este formato tan random es un movimiento brillante. Esperemos que el drama en la chamba sea más divertido que el estrés de intentar conseguir un producto agotado.