Guerra de encuestas: ¿Quién será el primer eliminado de La Mansión VIP 2?

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El caos ya empezó en La Mansión VIP 2. Este 15 de noviembre se lleva a cabo la primera gala de eliminación, donde Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles están nominados. Aunque las votaciones oficiales cerraron el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas tiempo del centro de México, el resultado final solo se revela durante la transmisión en vivo conducida por HotSpanish en el canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

Para los que no están al tanto, en este reality el público decide mediante donaciones y votos digitales, y la señal de la casa se transmite 24/7 por el canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

El termómetro de las redes sociales

Como no hay resultados oficiales todavía, circulan varias encuestas. La cuenta oficial de X del programa lanzó un sondeo preguntando quién creen que será el primer eliminado y, hasta el cierre de la nota de origen, los números ponen a Bellakath al frente con un 45.1%. Abel Robles le sigue con un 37.3% y Doña Alegría tiene un 26.7%. Por otro lado, La Cukis quedaría salvada, con apenas 0.9% de los votos para la salida.

Sin embargo, que alguien tenga el apoyo del público no significa que esté a salvo, pues estas mediciones solo reflejan las preferencias y no el conteo real de los votos.

Datos contradictorios y polémicas

La cosa se pone confusa porque otros sondeos dicen cosas totalmente distintas. Un ejercicio digital publicado por el periodista Gerardo Escareño en el portal Vaya Vaya, con corte al 14 de noviembre, puso a Doña Alegría como la candidata principal a abandonar la competencia con un 54% de intención de voto, dejando a Abel Robles en segundo lugar con un 31%. En esa medición, el resto de los nominados quedaron fuera de peligro con porcentajes entre el 2% y el 4%.

En redes sociales también se siente la tensión. Circulan encuestas donde Bellakath es la más señalada debido al hate que recibe fuera del encierro, mientras que Doña Alegría y La Cukis tendrían más respaldo, contradiciendo lo que decía el sondeo de Vaya Vaya.

Además, el drama no se limita a los nominados. Hubo reclamos en redes para que expulsaran a Karely Ruiz, pues se dice que presuntamente jaloneó el cabello de La Cukis durante la fiesta semanal. Aclaremos que la producción no ha confirmado esta versión y la regiomontana ni siquiera está nominada esta primera semana.

Los números reales de la primera semana

Si dejamos de lado las encuestas y vemos los puntos, la situación de Abel Robles se ve complicada. Según datos de ABC Noticias, él cerró la primera semana con 8,742.84 puntos, siendo la cifra más baja de los 15 participantes.

En la otra punta de la tabla, Tony Aguirre es el rey absoluto con 165,726.46 puntos, seguido por Itatí López con 82,676.76 y Jorjais con 63,698.03. Aun así, el medio recuerda que los números pueden moverse hasta que la votación cierra definitivamente, por lo que nada está escrito en piedra.

Cómo funciona el sistema de votos

Para los que quieran apoyar a sus favoritos, el reality tiene dos rutas. La primera es a través de los Súper Chats de YouTube; aquí, una donación mínima de 50 pesos se convierte en puntos para el participante, otorgando un punto por cada 10 pesos aportados, siempre y cuando el mensaje incluya el hashtag correspondiente.

La segunda opción es la votación gratuita en el sitio lamansionvip.com/vota. Cada usuario tiene 10 votos para repartir y puede conseguir más viendo anuncios publicitarios hasta tres veces al día. También existe la opción de donar 5,000 pesos junto con un mensaje para alguien, con la regla estricta de que el texto no contenga información del exterior que pueda afectar la competencia.

La gala comienza a las 20:00 horas tiempo del centro de México y se puede ver gratis en YouTube, sin necesidad de membresías ni plataformas de streaming. ¿Ustedes a quién quieren ver fuera de la mansión?