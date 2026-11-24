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Paola Dalay ya dejó claro que quiere pasar página. La creadora de contenido se fue de viaje a Cancún con el futbolista César Romo, con quien confirmó un vínculo.

Aunque César estuvo en Quintana Roo para jugar algunos partidos con uno de sus equipos, la pareja aprovechó la estancia para disfrutar de cenas románticas y caminatas por la playa. Se les vio muy felices y enamorados durante el viaje.

Esto ocurre luego de que Paola y el actor José Eduardo Derbez hicieran oficial su separación a inicios de noviembre. Mientras ella presume su nuevo romance, se ha revelado que el actor también ha tenido acercamientos con una famosa DJ. Por ahora, ambos se encuentran dividiendo sus responsabilidades en la crianza de su hija Tessa.

La verdad es que Paola Dalay no se anda con juegos y se merece disfrutar el sol de Cancún. ¿Será que José Eduardo también encontrará el amor tan rápido o se quedará solo con los chismes de la DJ?