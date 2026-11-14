Gael García Bernal y Jim Caviezel protagonizan El nacimiento de Cristo: Cero d. C.

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El relato bíblico de la Natividad vuelve a la pantalla grande con El nacimiento de Cristo: Cero d. C., una producción que mezcla el suspenso con el drama histórico. La película llega a los cines de Latinoamérica el 3 de diciembre de 2026 y promete un enfoque distinto sobre la historia del nacimiento de Jesús, centrándose en la valentía y el sacrificio frente a la violencia política y los conflictos de fe.

La trama se enfoca en María, interpretada por Deva Cassel, y José, interpretado por Jamie Ward, quienes se ven obligados a proteger a su hijo recién nacido. El antagonista central es un rey consumido por el miedo que, tras recibir una profecía sobre un niño que amenaza su reinado, decide eliminar cualquier riesgo para su poder. Este conflicto escala hasta uno de los puntos más dramáticos de la narración: la matanza de niños ordenada por Herodes, lo que permite a la cinta explorar las consecuencias humanas de un poder movido por el temor.

Un reparto internacional

La película cuenta con un elenco diverso que incluye a figuras reconocidas del cine. Jim Caviezel asume el papel del rey Herodes, mientras que el mexicano Gael García Bernal interpreta a Joaquín. El reparto se completa con Ben Mendelsohn como Nahash, Sam Worthington en el papel de Antípatro, hijo de Herodes, y David Harewood, Luca Riemma y Marco Khan como los Reyes Magos Baltasar, Gaspar y Melchor, respectivamente. Además, Sophie Sloan aparece como la versión joven de María.

La dirección está a cargo de Alejandro Monteverde, cineasta mexicano que ya tuvo un éxito masivo con Sonido de libertad. Aquella cinta, protagonizada también por Jim Caviezel, se convirtió en un fenómeno de taquilla para Angel Studios al recaudar cerca de 250 millones de dólares en todo el mundo. Para este nuevo proyecto, Monteverde trabajó el guion junto a Rod Barr y contó con la colaboración de Leo Severino.

Innovaciones visuales y técnicas

La propuesta estética de El nacimiento de Cristo: Cero d. C. es uno de sus puntos más fuertes, ya que la fotografía se inspira directamente en el claroscuro del pintor italiano Caravaggio. El uso de la luz es fundamental: la película recorre pasillos sombríos y espacios iluminados solo por antorchas, creando un contraste donde una luz cálida envuelve específicamente a María, José y el bebé. Esta elección visual busca acompañar los conflictos emocionales y espirituales de los protagonistas.

El trabajo de fotografía fue realizado por Gorka Gómez Andreu, quien recibió una nominación en el festival internacional de cinematografía Camerimage 2026. Más allá de la luz, la película destaca por una técnica de rodaje sumamente compleja: cada escena fue filmada en un único plano continuo. Esto significa que no hay cortes internos ni cambios de ángulo dentro de las tomas, lo que exigió que el elenco y los equipos de iluminación, cámara y dirección de arte trabajaran en una coordinación perfecta para que el espectador sienta que acompaña a los personajes en tiempo real.

La historia también introduce una dimensión sobrenatural a través de las apariciones de Nahash. Esto pone de relieve los dilemas internos de María durante su travesía, enfocándose en la responsabilidad de proteger a su hijo y el costo personal de mantener la fe mientras se desarrolla una batalla espiritual por la salvación de la humanidad. ¿Creen que el experimento de grabar todo en un solo plano funcione para una historia bíblica o se sentirá demasiado teatral?