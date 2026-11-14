Camila Fernández hace historia en los Latin Grammy y deja a su papá súper orgulloso

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Camila Fernández se llevó el premio al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su trabajo La Fernández en la 27a. entrega de los Latin Grammy. Con este triunfo, Camila se convierte en la primera mujer de la dinastía Fernández en ganar un Grammy Latino, marcando un hito para la familia.

Alejandro Fernández, quien es el papá de la cantante, compartió su orgullo en Instagram con un mensaje emotivo y varias fotos de su hija. El cantante acompañó su mensaje con tiernas fotos de Camila, quien desde los primeros años ya mostraba una inquietud por la música.

Toda la familia celebró la noticia, pero el mensaje de Alejandro dejó claro que está en su etapa de padre fan número uno. ¡Qué orgullo ver que el talento se hereda y se supera!