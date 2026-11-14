Lucero se pone sentimental por los 25 años de su hijo

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Lucero no se guardó nada y celebró a lo grande que su hijo, José Manuel, cumpliera 25 años. La cantante utilizó sus historias de Instagram el 12 de noviembre para dedicarle una felicitación muy especial a su primogénito.

Para festejar el día, Lucero publicó una foto de cuando José Manuel era un niño pequeño, describiéndolo como su ser de luz favorito. El joven, quien es hijo de Lucero y Manuel Mijares, prefiere mantener su vida alejada de los reflectores, pero su mamá no pudo evitar presumirlo en redes sociales.

La verdad es que se siente el amor de madre en cada palabra, aunque ya sabemos que Lucero siempre ha sido súper dedicada con sus hijos. ¿No les parece que el tiempo vuela? Ayer era un niño y hoy ya es todo un adulto.