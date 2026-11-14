Biby Gaytán regresa a la televisión después de 18 años

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Biby Gaytán regresó oficialmente a la televisión. El pasado 11 de noviembre se presentó a la actriz como la protagonista de la serie Un Ángel, Inocencia, la cual se estrenará a través de ViX.

Este proyecto, producido por Miriam Osorio, marca el regreso de la actriz después de 18 años. Su última aparición en televisión fue en 2008, cuando tuvo una participación especial en En nombre del amor.

Biby confesó ante los medios que se siente emocionada por formar parte de esta historia, que es un remake de La criada bien criada, la serie que protagonizó María Victoria en 1972.

Ya era hora de que volviera, ¿no creen?