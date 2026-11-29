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Luis Chaparro volvió a ser el centro de atención, pero no por el drama de un reality, sino por una broma bastante pesada. Durante su visita al pódcast 5mentarios, el influencer decidió pedir la palabra para hacer una confesión que dejó a todos los presentes en shock: pidió una disculpa pública y sincera a su novia por haberle sido infiel con una fan.

Para darle realismo al momento, Chaparro entró en detalles sobre el encuentro. Contó que se topó con una seguidora que le pidió una foto y que, en ese instante, la chica comenzó a tocarlo y hasta lo besó. Según sus palabras, él no hizo nada para detener la situación porque estaba impresionado por el momento. Hubo unos segundos de shock entre los presentes.

El giro inesperado de la confesión

Justo cuando parecía que el escándalo estaba armado, Luis reveló la verdadera razón de sus palabras. Explicó que todo el relato era en realidad el sueño que había tenido su novia. El objetivo de su declaración era aprovechar el espacio público para disculparse por el hecho de que ella hubiera tenido una pesadilla de esa índole.

Afirmó que no debió haber hecho eso y que su novia no merecía pasar por ese sueño, calificándose a sí mismo como un patán por la situación. El momento, que empezó como una confesión dramática, terminó entre risas una vez que los conductores admitieron que habían caído completamente en la broma. Los fans, por su parte, lo regañaron por el susto que les provocó.

Los antecedentes de Luis en el reality

Este momento llega tras su paso por La casa de los famosos México 2026. El influencer entró al programa el 26 de julio como uno de los habitantes sorpresa y llegó con el respaldo de una comunidad masiva de seguidores en redes sociales, lo que lo posicionó como uno de los favoritos desde el estreno.

Su estancia no estuvo exenta de chismes. Durante el encierro, el público comenzó a shipearlo con Fede Vigevani y Arantza Ruiz debido a que tuvo interacciones con ambos que muchos consideraron románticas. Sin embargo, no todo fueron romances, ya que también vivió conflictos fuertes, especialmente con Ese Pérez.

Pleitos y salida del programa

El problema con Pérez surgió a raíz de una dinámica de preguntas donde Chaparro cuestionó al amigo de Eduin Caz sobre si preferiría besar a Megan Fox con el cuerpo de su mamá o besar a su mamá con el cuerpo de Megan Fox. Pérez se tomó la broma muy en serio, argumentando que las mamás son sagradas e incluso confesó que le hubiese gustado darle una cachetada a Luis. Aunque Chaparro se disculpó, la mala vibra persistió hasta las nominaciones.

La suerte de Luis cambió cuando el público lo eligió como el más mueble de la casa, lo que provocó que fuera enviado al exilio junto a Pérez y Yanet García. Tras regresar a la convivencia normal, el grupo decidió que García era quien debía abandonar el juego. Finalmente, el 30 de agosto, Luis fue el quinto expulsado del concurso. Al salir, confesó sentirse decepcionado de la mayoría de sus excompañeros por los comentarios negativos que hicieron sobre él a sus espaldas.

El apoyo de Andrea Mextli

En medio de todo este caos, Luis ha contado con el respaldo de su novia, Andrea Mextli. La actriz, modelo e influencer mexicana, quien es conocida por aparecer en producciones como Esta historia me suena y La rosa de Guadalupe, tiene 28 años y mantiene una relación con Luis desde 2025. Mextli apoyó a su novio durante su estancia en el reality y no dudó en defenderlo de quienes hablaban mal de él.