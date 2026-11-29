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Aleks Syntek sorprendió a todos el sábado 28 de noviembre al presentarse como invitado de Uzielito Mix en el primer día del Coca-Cola Flow Fest 2026. El músico apareció en el escenario junto a Dani Flow para interpretar De Groovy (Luces de noche), un tema que estrenó hace poco y con el que comienza a explorar el género urbano.

La sorpresa llegó cuando Dani Flow invitó a Syntek a subir al escenario durante la presentación de Uzielito Mix. Después de cantar el estreno, el ambiente se encendió más cuando empezaron a sonar los acordes de Duele el amor. A pesar del intenso frío que hacía en la Ciudad de México, cientos de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez corearon este clásico del cantante.

Con este tema cerró la presentación de Uzielito Mix, que fue una de las más esperadas de la jornada. La aparición de Aleks Syntek junto a Dani Flow no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos recordaron que el intérprete de Por volverte a ver había criticado al reguetón en el pasado.

Al final, los artistas decidieron dejar las diferencias atrás y se llevaron la fiesta del primer día del festival.