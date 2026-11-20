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Pablo Lyle saldrá de la prisión de Florida el 29 de diciembre de 2026. Esta es la fecha oficial fijada por las autoridades para que el actor concluya su sentencia penal. Sin embargo, no habrá una salida tranquila hacia la calle, ya que en ese preciso momento pasará de forma inmediata a la custodia de las autoridades migratorias para que sea expulsado hacia México.

Al momento de cruzar el umbral del reclusorio, Lyle habrá acumulado un total de 1,547 días privado de su libertad. En este conteo se incluye tanto el tiempo que pasó en reclusión penitenciaria formal como los meses que estuvo bajo arresto domiciliario utilizando un grillete electrónico en el condado de Miami-Dade.

El camino para adelantar su salida

La fecha de liberación se fijó para finales de este año gracias a que el actor obtuvo la reducción máxima permitida por disciplina carcelaria. Originalmente, las estimaciones proyectaban que su estadía tras las rejas se extendería hasta septiembre de 2027, pero la regla del 85 por ciento adelantó el proceso.

Esto sucede porque el sistema penitenciario de Florida se rige por el Estatuto 944.275. Esta norma eliminó la figura de la libertad condicional clásica o parole, exigiendo que cualquier persona sentenciada por delitos graves cumpla un mínimo obligatorio del 85% de su castigo en prisión.

En febrero de 2023, la jueza Marisa Tinkler Mendez dictó una pena de cinco años de cárcel estatal, que equivalen a 60 meses. Al aplicar la ley estatal, el tiempo forzoso de encarcelamiento se redujo a 51 meses. A esto se sumaron los beneficios del Departamento de Correccionales de Florida, que otorga reducciones mensuales llamadas incentive gain-time a los internos con conducta intachable y que realizan actividades laborales o educativas. Lyle alcanzó el tope legal de diez días de descuento por cada mes de sentencia cumplida, lo que, sumado al abono previo a la condena definitiva, ajustó su salida para el 29 de diciembre.

El protocolo de deportación inmediata

Cumplir la condena no significa que el actor recupere su libertad en territorio estadounidense. Debido a que es un ciudadano extranjero condenado por un delito calificado como felonía violenta, su estatus migratorio fue cancelado por orden judicial.

Sobre el expediente de Lyle existe una orden federal de detención conocida como Immigration Detainer, mediante el Formulario I-247A. Este documento obliga a la prisión estatal a retener al recluso y notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Por ello, agentes federales del ICE recibirán a Lyle directamente en las instalaciones correccionales de Florida, ya que el protocolo prohíbe que el interno salga por su propio pie a la vía pública.

El actor será trasladado a un centro de procesamiento migratorio dentro de Florida para formalizar la orden administrativa de expulsión. Si su defensa legal valida la salida voluntaria y no interpone recursos de apelación, el proceso de deportación hacia México concluiría en pocos días.

Restricciones permanentes y supervisión

La legislación de Estados Unidos establece que los extranjeros expulsados tras cumplir sentencias por homicidio involuntario quedan sujetos a una sanción de inadmisibilidad permanente. Esto significa que Lyle tiene prohibido tramitar visas o ingresar a territorio estadounidense durante el resto de su vida.

Por otro lado, la sentencia dictada en los tribunales de Miami incluyó ocho años de libertad condicional bajo la supervisión de oficiales estadounidenses y la obligación de cumplir cien horas de servicio a la comunidad. Una vez que se consume la deportación, el sistema judicial de Florida ya no tiene jurisdicción territorial para enviar inspectores que vigilen el cumplimiento de estas condiciones en suelo mexicano.

Sin embargo, el tribunal del condado de Miami-Dade mantendrá el expediente penal activo. Si Pablo Lyle intentara cruzar la frontera hacia Estados Unidos, cometería el delito federal de reingreso indocumentado tras deportación y enfrentaría una orden de aprehensión inmediata por quebranto de condena.

El origen del caso

Todo este proceso legal inició el 31 de marzo de 2019 tras un incidente vial en una avenida de Miami. En aquel entonces, Lyle bajó del vehículo en el que viajaba hacia el aeropuerto y golpeó en el rostro al ciudadano cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años. Hernández cayó sobre el asfalto y falleció cuatro días después en el hospital Jackson Memorial a causa de un traumatismo craneoencefálico.

El veredicto del jurado, emitido en octubre de 2022, determinó la culpabilidad del actor, lo que dio inicio al cómputo de la pena que expira ahora en diciembre de 2026. Así, el 29 de diciembre marcará el cierre definitivo del proceso penal en Florida y el traslado del actor al vuelo de deportación hacia México.