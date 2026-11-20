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Kevyn “Bicolor” Contreras soltó que, a su juicio, Mario “Mono” Osuna se ha apagado desde que está con La Resistencia en La Granja VIP. Según Bicolor, Mono ahora solo destaca durante las competencias.

Bebeshita no dejó pasar el comentario y le devolvió la jugada a Kevyn. Le respondió que podría decir lo mismo de él cuando estaba con Julio Camejo, pues recuerda a un Kevyn que hacía más bromas y se prestaba más al relajo. A juicio de Daniela, Julio intentaba controlar lo que Bicolor hacía durante el día.

Para explicarle a qué se refería, Bebeshita le recordó que, desde su perspectiva, ese día había pasado mucho tiempo durmiendo. También enlistó la rutina que veía venir para la noche: una charla de estrategia con Julio, tareas de limpieza y solo un rato con ella antes de que él quisiera volver a dormir. Al final, le confesó que extraña que jugueteara con ella como antes.

Antes de entrar en este drama, Bebeshita y Kevyn Bicolor platicaron sobre quiénes podrían quedar en la tabla de nominados. Daniela preguntó si Julio podía elegirla en su papel de El Capataz, a lo que Contreras respondió que, en su opinión, Camejo iba a subir a Manelyk González. De ahí, la plática saltó a lo que cada uno percibía de sus compañeros en la convivencia.