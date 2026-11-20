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El rock de Monterrey se toma la NFL. Las hermanas Villarreal, integrantes de The Warning, serán las encargadas de encabezar el espectáculo de medio tiempo en el partido internacional entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. El encuentro se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas en el Estadio Banorte.

La banda está compuesta por Daniela, quien se encarga de la voz principal y la guitarra; Paulina en la batería, coros y voz alterna; y Alejandra Villarreal en el bajo, teclado y coros. Es un orgullo que el talento nacional sea el protagonista del descanso en uno de los eventos deportivos más esperados del año en el país.

El camino al éxito de este trío empezó desde 2009, cuando comenzaron a compartir sus videoclips en YouTube. Sin embargo, fue hasta 2013 que adoptaron formalmente el nombre de The Warning, siendo apenas niñas de 13, 11 y 9 años.

La fama mundial les llegó en 2014 gracias a una potente versión de Enter Sandman de Metallica. Ese cover ya supera las 26 millones de reproducciones y fue la pieza clave para cimentar una carrera internacional que hoy las tiene pisando los escenarios más importantes del mundo.

A través de un comunicado de la liga, las Villarreal contaron que están más que emocionadas de participar en este evento en su propio país y en un estadio tan emblemático. Mencionaron que les encanta la NFL y que cada vez que colaboran tienen ganas de repetir la experiencia. Para ellas, actuar en un espectáculo de medio tiempo durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio increíble. Prometieron que será una noche inolvidable donde harán lo que mejor saben hacer para elevar la emoción del juego a otro nivel.

¡Ya estamos avisados! Solo falta que el rock regiomontano haga vibrar todo el estadio.