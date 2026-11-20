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Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya están en la cuenta regresiva para el nacimiento de su hija María. El 18 de noviembre, la cantante y personalidad de televisión abrió una ronda de preguntas en Instagram para platicar con sus seguidores sobre la llegada de la bebé.

Cynthia explicó que ya no puede viajar. Además, aclaró que María no tiene un segundo nombre, pues les parece un nombre hermoso, hermosísimo: María Rivera Rodríguez.

La pareja, que hace algunas semanas celebró el baby shower de su nena, se ha dejado ver muy emocionada por la inminente llegada. ¡Ya queremos ver a la bebé, aunque Cynthia tenga que quedarse en casa por ahora!