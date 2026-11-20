Entretenimiento

El Canelo Álvarez tiene planes para volver al ring entre febrero y marzo de 2027. Con esta pelea buscaría cumplir su primer contrato millonario con el jeque Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, con quien también se espera que firme un nuevo acuerdo.

Aunque el boxeador mexicano ha repetido constantemente que desea una revancha contra Dmitry Bivol desde que perdió el combate en 2022, el equipo del ruso no ve las cosas igual. Vadim Kornilov, manager de Bivol, explicó que la prensa los bombardea con preguntas sobre por qué no han respondido al Canelo, pero la realidad es que no los han contactado para hablar de una pelea.

Para Kornilov, el deseo de Saúl Álvarez de volver a enfrentarse al ruso es algo que solo sucede en los medios, ya que el mexicano lo menciona después de casi cada pelea, pero no pasa de ahí. La pelea de 2022 fue en las 175 libras, el peso natural del campeón semicompleto.

Es muy probable que Bivol ni siquiera tenga al mexicano en su lista de prioridades. Todo indica que el ruso podría enfocarse en una trilogía con Artur Beterbiev para desempatar sus enfrentamientos previos. Beterbiev (21-1) ganó en octubre de 2024 con una decisión polémica, pero Bivol ganó en febrero de 2025 por el mismo resultado y le quitó a su rival el paso perfecto en triunfos y en nocauts.