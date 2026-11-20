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Christian Nodal no quiere que su papá, Jaime González Terrazas, siga registrando su nombre artístico, así que decidió llevar la pelea formalmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El cantante presentó una oposición para evitar que Jaime González Terrazas registre la marca Christian Nodal en la categoría comercial. Todo este relajo empezó el 20 de septiembre de 2026, cuando el señor González solicitó el registro en la clase 16, que es la que se usa para publicaciones, fotografías, artículos de papelería y productos impresos.

Lo peor es que Jaime González Terrazas ya tiene registrado el nombre de Christian Nodal bajo la clase 41, que es la de servicios de entretenimiento, espectáculos y conciertos. Por eso, el 9 de noviembre de 2026, el cantante lanzó su oposición formal para que su padre ya no pueda hacer más registros.

La petición de Nodal es muy clara: Jaime González Terrazas no es la persona cuyo nombre se quiere registrar y, además, no tiene el consentimiento del artista. Para darle más peso al asunto, la defensa de Nodal citó el artículo 20.21 del T-MEC y el Convenio de París, que protegen a las marcas aunque se quieran registrar en categorías distintas a las que ya tiene el titular.

Los abogados del músico también están pidiendo que se reconozca el nombre Christian Nodal como una marca notoria. Para demostrarlo, presentaron pruebas de la trayectoria del cantante, argumentando que el nombre se volvió reconocido gracias a su trabajo durante más de diez años.

Al parecer, el IMPI ya le había echado el ojo a algunas cosas raras en la petición de Jaime González Terrazas, pues el señor no presentó el permiso de su hijo para hacer el registro.