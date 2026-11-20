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El periódico EL PAÍS otorgó el primer Premio EL PAÍS América a la Excelencia a Carlos Slim Helú. La ceremonia se llevó a cabo en el Museo Soumaya de la Ciudad de México, un espacio donde la velada estuvo rodeada de cientos de invitados y miles de piezas artísticas que recorren desde la época prehispánica hasta la modernidad.

Carlos Slim Helú es un empresario mexicano reconocido por su capacidad para rescatar emprendimientos decadentes y volverlos rentables. Es una de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio que en 2023 se situó en 102 mil millones de dólares.

Una misión periodística frente al caos

Durante el evento, Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, encabezó la noche con un discurso que puso el foco en la situación actual del mundo. El director señaló que vivimos días agitados, marcados por guerras abiertas en la esfera internacional y una pérdida de fuerza en las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial para defender la paz.

Martínez Ahrens mencionó que la inestabilidad es algo común en muchos puntos del planeta. Además, destacó que existe un malestar creciente entre los jóvenes y los adultos debido a la dificultad de cumplir el anhelo de progreso personal. Ante este panorama, el director afirmó que los periódicos de calidad deben reafirmarse en su misión de defender las sociedades abiertas y ofrecer claridad en los hechos, profundidad en el análisis y pluralidad en la opinión.

El reconocimiento al magnate

La entrega del galardón a Slim Helú ocurrió en la antesala del Museo Soumaya. El empresario recibió una estatuilla creada por el escultor mexicano Miguel Peraza. El momento estuvo enmarcado por la presencia de obras emblemáticas como una réplica del David de Miguel Ángel, el mural Río Juchitán de Diego Rivera, la Puerta del Infierno de Auguste Rodin y la reproducción de la Puerta del Paraíso de Lorenzo Ghiberti.

Este premio reconoce la trayectoria de Slim Helú tanto en el ámbito empresarial como en la filantropía. El magnate de las telecomunicaciones ha construido una fortuna que ronda los 119 300 millones de dólares y se ha convertido en un referente de la economía y la política en México, teniendo una capacidad real para influir en las tesis de inversión del país.

El imperio de Grupo Carso y el alcance de EL PAÍS

Carlos Slim Helú lidera Grupo Carso, conglomerado del cual posee el 76 %. A través de esta empresa, ha expandido sus operaciones a sectores estratégicos para México, incluyendo la minería, el petróleo, la construcción, los seguros, el comercio y la banca. Cabe destacar que también es accionista de Grupo PRISA, que es el editor de EL PAÍS.

Jan Martínez Ahrens describió que Slim Helú destaca por haber alcanzado cotas muy altas de éxito empresarial mientras mantiene el respeto y el cariño de la gente. El director resaltó que el empresario ha combinado una independencia de criterio con un compromiso profundo hacia la cultura, la educación y la ayuda a los demás mediante su obra filantrópica.

La gala contó con la colaboración de Banco Santander, Mapfre y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Al mismo tiempo, el director aprovechó la ocasión para presumir el crecimiento de su diario. Mencionó que EL PAÍS lleva 50 años operando y que ha fortalecido su apuesta en la edición de Estados Unidos para responder a la realidad de esa economía.

Finalmente, Martínez Ahrens compartió que el periódico ha superado retos como la revolución digital. Como prueba de este éxito, anunció que en noviembre el medio alcanzó la cifra de 500 000 suscriptores digitales y 60 millones de navegadores únicos, manteniendo así su liderazgo de lectoría en España y su crecimiento en el continente americano.