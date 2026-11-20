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Cristina, la mamá de Christian Nodal, mostró públicamente su apoyo a Cazzu, la madre de su nieta Inti.

La señora compartió un video con el resumen de la gira Latinaje de la cantante argentina, específicamente de sus presentaciones en Guatemala y Costa Rica. El gesto no pasó desapercibido para los fans de Cazzu, quienes le agradecieron el detalle, especialmente porque llega en medio de la batalla legal que Nodal inició por su hija Inti y las restricciones que le impuso a la artista.

Aunque Nodal y Cazzu ya no están juntos, Cristina y su esposo Jaime han mantenido el contacto con la argentina, algo que la misma cantante ha confirmado en varias ocasiones. De hecho, los abuelos han presumido que siguen conviviendo con la bebé a través de diversas fotos y videos.

La verdad es que en medio de tanta pelea, que la abuela respalde a Cazzu no pasa desapercibido.