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Toño Mauri tuvo que regresar al hospital debido a una neumonía severa. El problema surgió por una bacteria que afectó sus pulmones después de que consumiera agua contaminada, una complicación que resultó especialmente riesgosa dada su condición médica actual.

Toño Mauri es un actor y cantante mexicano.

El trauma de volver al hospital

El actor explicó que pasó casi una semana internado. Para él, entrar a un hospital no es cualquier cosa, sino que lo describe como una odisea. Según contó, cada vez que ingresa a estas instalaciones le regresan los recuerdos de todo lo que ha vivido, por lo que su cuerpo ya tiene ese trauma marcado.

Según contó, desde que le ponen el suero y los antibióticos empieza a reaccionar de otra manera.

El peligro de la bacteria dormida

La neumonía fue detectada a tiempo gracias a la intervención de los médicos, lo cual fue fundamental porque este tipo de enfermedades son sumamente peligrosas para personas en su situación. Mauri mencionó que llegó con una neumonía hospitalaria y agradeció que los doctores estuvieran pendientes y que Dios no lo soltara, ya que considera que es muy querido porque ya ha superado varias crisis.

Sobre la bacteria que causó este problema, el actor reveló que ya la habían detectado hace dos años y medio. En aquel entonces, tuvo que someterse a un tratamiento muy largo que duró un año completo. Aunque el tratamiento la controló, la bacteria —que es un hongo— no murió por completo, sino que se quedó dormida en su organismo hasta que despertó en esta ocasión.

La vulnerabilidad del sistema inmunológico

Toño Mauri destacó que las personas que pasan por un proceso de trasplante quedan inmunocomprometidas. Esto significa que deben mantener sus defensas bajas, lo que los vuelve mucho más susceptibles a contraer bacterias y hongos .

Motivos para celebrar

A pesar de este episodio médico, el actor se siente agradecido por las noticias positivas en su vida personal. Recientemente vivió la alegría del nacimiento de su tercer nieto en Miami y está a la espera de que llegue el cuarto.

Además, tiene una fecha muy especial marcada en el calendario: el 15 de diciembre de 2026 celebrará seis años desde su doble trasplante de pulmón. Mauri define este aniversario como una bendición y un regalo de vida.

Para conmemorar estos seis años, no planea hacer una fiesta grande ni un evento ostentoso. Prefiere una celebración íntima con su familia y las personas más cercanas, ya que valora cada año que pasa como una oportunidad invaluable de vida.