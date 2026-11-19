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Seguro te ha pasado que, mientras platicas con tu perro, él te clava esos ojos llenos de duda y empieza a ladear la cabeza. Pasa especialmente cuando mencionas palabras clave como paseo, comida o premios, y la reacción es tan tierna que es imposible no seguir hablándole. Aunque parece que están tratando de entender cada palabra, la explicación científica es más interesante de lo que imaginamos.

Este comportamiento ha captado la atención de los investigadores, ya que el gesto puede estar relacionado con la atención y la forma en que los perros procesan la información que tiene un significado real para ellos.

El misterio de las palabras

Muchos dueños piensan que sus mascotas no entienden nada de lo que dicen, pero la realidad es más compleja. Los perros tienen la capacidad de aprender a asociar palabras específicas con objetos, actividades o experiencias de su día a día.

Para comprobar esto, se realizó un estudio publicado en la revista científica Animal Cognition. En este experimento, los investigadores observaron a 40 perros mientras intentaban reconocer juguetes por su nombre. El resultado fue claro: aquellos perros que ya conocían los nombres de sus juguetes inclinaban la cabeza con mucha más frecuencia al escuchar la orden correspondiente. Esto sugiere que el movimiento es un signo de que el perro está procesando información que reconoce y considera importante, aunque esto no signifique que entiendan absolutamente todo lo que les decimos en cada ocasión.

El oído y la vista en juego

Además del lenguaje, hay factores físicos que influyen en este gesto. El oído de los perros es sumamente sensible y puede detectar frecuencias que los humanos ignoramos por completo. Una de las teorías es que inclinan la cabeza para orientarse mejor hacia la fuente del sonido. Ajustar la posición de la cabeza y las orejas les ayudaría a recolectar mejor la información sobre de dónde viene exactamente el ruido, aunque los científicos aclaran que no se ha comprobado que esta sea la única o la razón principal.

Por otro lado, existe la teoría visual. Dependiendo de la forma del hocico, algunos perros pueden tener una pequeña obstrucción en su campo visual. Al ladear la cabeza o girarla, podrían obtener un mejor ángulo de visión para observar nuestro rostro y nuestras expresiones. Esto es clave, porque los perros no solo dependen de las palabras; también analizan el tono de voz, los movimientos y el lenguaje corporal de quien los acompaña.

El efecto de nuestra reacción

Hay que ser honestos: cuando un perro hace esto, lo más probable es que nosotros sonriamos, usemos un tono de voz más dulce o les demos caricias. Esta reacción humana refuerza la conducta. Los perros aprenden de sus experiencias y de cómo respondemos nosotros. Si cada vez que inclinan la cabeza reciben atención, es muy probable que repitan el gesto más seguido. Así, algo que empezó como un acto espontáneo puede volverse más frecuente, porque va acompañado de algo agradable para el perro.

¿Cuándo deberías preocuparte?

Si bien es normal que lo hagan ocasionalmente al escuchar un sonido o intentar entendernos, hay señales de alerta. Si notas que tu perro mantiene la cabeza inclinada hacia un lado de forma constante, incluso cuando no hay ningún estímulo, es momento de ir al veterinario.

Esto es especialmente urgente si el perro muestra inestabilidad, tiene dificultad para caminar, se cae o presenta movimientos oculares extraños. Un ladeo persistente puede ser síntoma de problemas en el oído o trastornos en el sistema vestibular, que es el encargado de mantener el equilibrio del animal.

Al final, este gesto es una mezcla de atención, procesamiento de palabras y curiosidad por entender su entorno. La próxima vez que tu perro haga esto, fíjate qué pasó justo antes: ¿mencionaste algo que le gusta?, ¿está tratando de descifrar tu intención? o ¿simplemente sabe que así le darás más mimos? Sea cual sea el caso, es imposible dejar de hablarles cuando ponen esa cara.