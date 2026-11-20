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Adal Ramones encabeza nuevamente la adaptación escénica del clásico de Charles Dickens con el musical Un Cuento de Navidad, donde interpreta al avaro Sr. Scrooge.

La producción, dirigida escénicamente por Óscar Carapia y con dirección musical de Analí Sánchez Neri, cuenta con una orquesta en vivo y un elenco de más de 30 artistas. La historia sigue la noche en que Scrooge es visitado por los espíritus de la Navidad pasada, presente y futura, obligándolo a enfrentar su egoísmo.

Para quienes quieran armar el plan familiar, habrá solo 11 funciones disponibles en total. En Monterrey, habrá una función especial el 12 de diciembre de 2026 en el Auditorio Luis Elizondo. En la Ciudad de México, la temporada será corta, del 19 al 27 de diciembre de 2026, en el Teatro Silvia Pinal.

Los boletos ya se pueden conseguir en las taquillas de ambos recintos o a través de Ticketmaster.