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Gaby Spanic dejó a todos con el ojo cuadrado en sus stories de Instagram al compartir un video donde presume su silueta a los 52 años. La actriz lució un minivestido beige de cuello halter con escote profundo en V, espalda parcialmente descubierta y falda ajustada, adornada con flecos plateados y pedrería en las solapas.

Para completar el look, utilizó zapatillas de tacón con plataforma y joyería brillante. En cuanto al maquillaje, optó por un efecto de porcelana en la piel, labios rojos, sombras rojizas y blush en los pómulos, recogiendo su cabello en un moño alto con algunos mechones sueltos.

El drama de los retoques

La actriz venezolana ha estado en el ojo del huracán los últimos meses debido a sus arreglos estéticos. Presumió con orgullo un lifting facial para rejuvenecer y adelgazar su rostro, asegurando que lo hizo por dignidad y para sentirse bien. También se mencionó que se sometió a procedimientos para adelgazar, reducir la flacidez de la piel y el uso preventivo de bótox, lo que según ella la dejó como nueva.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Ante las burlas y críticas de internautas y medios de comunicación, Spanic respondió que solo se ha realizado procedimientos mínimos. Explicó que tuvo que someterse a intervenciones faciales debido a granulomas en la cara, causados por el uso de estimuladores de colágeno sin supervisión experta, los cuales podrían generar daños irreversibles si no se atienden.

Amor propio ante todo

Frente a los comentarios negativos, la actriz fue tajante al decir que la dignidad no tiene que ver con tener una arruga más o una menos. Afirmó que se siente feliz y que no le debe explicaciones al tiempo ni justificaciones a quienes la critican.

En un comunicado posterior a sus procedimientos, Gaby señaló que decidir cuidarse y verse bien no le quita la dignidad, sino que la reafirma. Para ella, la verdadera belleza consiste en tener la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y su vida, definiendo el envejecer no como rendirse, sino como evolucionar desde el amor propio.