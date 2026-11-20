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Yahir no piensa descansar y ya tiene el 2027 bien armado. Después de la exposición que obtuvo en La Casa de los Famosos, donde volvió a conectar con el público, el cantante sonorense prepara varios proyectos.

En la música, el artista confesó sentirse increíblemente emocionado. Tiene planeado grabar un EP junto al compositor Horacio Palencia y aseguró que tiene rolas impresionantes. Además, reveló que le han llegado invitaciones para hacer colaboraciones que jamás imaginó en toda su trayectoria profesional.

Pero no todo es música. Yahir también tiene un proyecto ambicioso de televisión con Televisa. Aunque se guardó los detalles sobre la trama y su personaje, adelantó que la producción es de gran tamaño y que están a punto de empezar: iniciarían en dos semanas.

Para cerrar con broche de oro esta nueva etapa, el cantante también tiene la mira puesta en el teatro musical. Entre tanta chamba, Yahir dejó claro que su prioridad es mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional, cuidando su salud física y mental para aguantar el ritmo de los retos que vienen.