Pablo Alborán tiene 30 nominaciones al Latin Grammy y ni un solo premio

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Imagínate estar nominado 30 veces a uno de los premios más importantes de la música y seguir con las manos vacías. Esa es la racha de Pablo Alborán, el cantautor español que ha logrado entrar en las categorías más pesadas de los Latin Grammy, pero que todavía no puede presumir de un trofeo en su vitrina.

La historia de Alborán con estos galardones empezó en 2011. Desde entonces, ha competido en categorías como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año, además de reconocimientos a su interpretación vocal y sus composiciones. Todo empezó con su disco debut y el tema Solamente tú, que fueron sus primeras candidaturas.

Incluso en 2023 la suerte no estuvo de su lado a pesar de tener cinco nominaciones por trabajos como La Cuarta Hoja, Carretera y Manta y Amigos y Contigo. Ese año estuvo considerado en categorías principales como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

Lo único que no le falta es apoyo. Su club de fans en México, Familia Alborán México, ha estado al pie del cañón apoyándolo durante todos los años que ha estado nominado.