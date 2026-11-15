El escándalo de Vadhir Derbez: entre denuncias, crucero y amparos

Entretenimiento

Vadhir Derbez enfrenta una segunda denuncia por presunto abuso sexual. Para entender el caso, hay que empezar por el viaje que detonó parte de la polémica: un crucero en el Icon of the Seas de Royal Caribbean en septiembre de 2026. En ese viaje, Vadhir iba acompañado por su hermano, el actor José Eduardo Derbez, y un grupo de amigos y amigas.

Un supuesto pasajero, cuyo testimonio difundió el periodista Jorge Carbajal, ofreció detalles sobre cómo se portaban los hermanos. Según su relato, José Eduardo pasaba la mayor parte del tiempo comiendo, descansando o en la alberca. Vadhir, en cambio, era el más movido: andaba de un lado para otro, haciendo mil actividades y frecuentando el bar por las tardes o noches, justo cuando había menos gente. Según el testigo, Vadhir era amable con quienes le pedían fotos o querían platicar, aunque cortaba las interacciones rápido.

Sobre el funcionamiento del barco, el testigo explicó que el control de las bebidas se hacía mediante pulseras que identificaban qué podía pedir cada quien. Los menores de edad tenían restricciones claras de horario y espacios. También mencionó que había estudiantes acompañados por chaperones, quienes debían cuidar a los niños y niñas todo el tiempo para que no se perdiera nadie. Respecto a las versiones de que Vadhir habría dado bebidas a una joven, el pasajero aclaró que los menores sí podían pedir ciertas consumiciones, pero debían identificarse y había límites.

Sobre el protocolo de seguridad, la fuente añadió que, de acuerdo con lo que le contaron, el personal del crucero podía mantener bajo custodia en un camarote a una persona acusada de una conducta indebida hasta llegar a puerto, donde sería entregada a las autoridades. Además, Carbajal mencionó fotos de Vadhir con una mujer en un área exclusiva para adultos, y la fuente consideró que las cámaras instaladas en distintas zonas del barco podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Mientras el tema del crucero no tiene resolución pública, la parte legal tuvo un giro inesperado. Una jueza federal, Emma Cristina Carlos Ávalos, concedió un amparo contra la orden de aprehensión emitida el 24 de abril de 2026. En la resolución del juicio de amparo 575/2026, emitida el 15 de julio, la jueza señaló que la Fiscalía de la Ciudad de México no justificó constitucionalmente la necesidad de detener al actor.

La jueza encontró varias fallas en el proceso. Primero, señaló que el juez de control habría enumerado los datos de prueba de la Fiscalía sin explicar cómo estas acreditaban el delito o la participación de Vadhir. También hubo dudas graves sobre los dictámenes médicos y psicológicos, y especialmente sobre la traducción de la declaración de la denunciante, quien no habla español. La autoridad ministerial tampoco habría precisado quién fungió como intérprete ni aportado elementos para verificar la fidelidad de la traducción.

Otro punto criticado fue que la autoridad ministerial afirmó que Vadhir podía escapar o representar un riesgo para la denunciante, pero no presentó pruebas suficientes para sostenerlo. Por todo esto, se ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión. El abogado de Vadhir, Enrique González Casanova, aseguró que este amparo impide que la Fiscalía lo cite en los términos que ellos querían y calificó la narrativa de la contraparte como dolosa.

Pero el drama no terminó en los juzgados, sino que saltó a X. El periodista Carlos Jiménez denunció que se están usando granjas de bots para lanzar comentarios a favor de Vadhir y hacer pasar su situación legal como la de cualquier ciudadano común. Jiménez cuestionó que la Fiscalía no haya logrado notificarlo y señaló que su abogado lo está protegiendo con recursos legales.

Por su parte, Vadhir Derbez ha negado todas las acusaciones. El actor sostiene que todo es un intento de extorsión donde le pidieron 350 mil dólares y, para defenderse, ya presentó una contrademanda.