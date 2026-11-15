Ari Telch : vecinos lo acusan de hostigamiento y daños a propiedad

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El actor Ari Telch se encuentra enfrentando graves señalamientos por parte de sus vecinos en un condominio de Cuernavaca, Morelos. Los residentes lo acusan de presunto hostigamiento, insultos y daños a propiedad ajena,

Uno de los momentos más críticos del conflicto ocurrió cuando el intérprete presuntamente arrojó un camastro desde una azotea hacia una vivienda. Según el testimonio de Fernando Murillo, uno de los afectados, el objeto cayó sobre la propiedad ocasionando daños materiales y generando una gran preocupación por el riesgo que representó para las personas que se encontraban dentro del inmueble.

Acciones legales y comportamientos perturbadores

Debido a estos incidentes, los habitantes del complejo habitacional decidieron acudir a la Fiscalía General del Estado de Morelos. El objetivo de los vecinos es iniciar acciones legales formales y solicitar medidas de protección para garantizar su seguridad. Fernando Murillo señaló que el impacto de estas situaciones ha afectado a al menos ocho adultos y tres menores de edad dentro del conjunto.

Los problemas de convivencia no se limitan al incidente del camastro, ya que los residentes reportan que durante las últimas semanas se han registrado diversas confrontaciones con el actor. Entre las acusaciones destacan presuntos insultos dirigidos a mujeres, incluyendo a adultas mayores, y situaciones en las que Telch supuestamente habría seguido a algunos residentes hasta sus propias viviendas.

Además, en redes sociales circuló un mensaje que afirma que el actor es grabado peleando con las plantas, caminando descalzo durante las madrugadas mientras habla solo y embarrando lodo en las paredes del lugar.

Conflictos en áreas comunes y redes sociales

El 14 de noviembre se difundieron más testimonios e imágenes sobre los conflictos en el fraccionamiento. Los vecinos le atribuyen al actor daños a las cámaras de seguridad, la creación de hoyos en el pasto y constantes confrontaciones en las áreas comunes, sumadas a más agresiones e insultos.

Ante el ruido en redes sociales, Ari Telch utilizó su cuenta de X para responder a los usuarios que sugerían que debería ser internado. En sus mensajes, el actor afirmó que una ambulancia estaba en camino para trasladarlo al Hospital Español, aunque durante la tarde del 14 de noviembre continuó activo en la plataforma, respondiendo mensajes e incluso publicando un video de su hermano, Jacobo Grinberg.

En otro intercambio en X, el actor respondió a un usuario que lo acusaba de bailar de forma errática y sudado en un restaurante al ritmo de la marimba, diciéndole que se ocupara de su propia vida. Asimismo, Telch escribió que no es una condición sino un trastorno, calificando estas situaciones como enfermedades. Frente a todas las acusaciones, el actor manifestó en la red social que espera ser arrestado.

Antecedentes de salud mental y crisis previas

Ari Telch es un actor mexicano que ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar tipo II y su lucha con la salud mental. El 9 de noviembre de 2026, generó alerta al publicar una fotografía en Facebook junto a una mujer, asegurando que no recordaba quién era ella y que supuestamente lo perseguía.

En aquel mensaje, el actor expresó que se sentía en peligro y que necesitaba ayuda. Llegó a manifestar que no quería pensar que estaba secuestrado, aunque consideraba que eso podía estar ocurriendo. También afirmó haber logrado huir, aunque desconocía su ubicación exacta, sugiriendo que posiblemente se encontraba en Cuernavaca, Morelos, y pidió ayuda a sus seguidores para identificar a la mujer de la foto.

Esta situación se suma a crisis documentadas en el pasado. En 2002, durante un viaje a Brasil, experimentó una crisis que lo llevó a buscar ayuda psiquiátrica. Posteriormente, en 2010, se reportó que recibió atención hospitalaria en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Telch ha intentado combatir los prejuicios sobre las enfermedades mentales compartiendo sus vivencias, incluso a través de su obra teatral llamada D’Mente.