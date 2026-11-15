Frankenstein de Guillermo del Toro ya llegó a Netflix y es una joya

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La espera terminó para los fans del cine de monstruos y la tragedia humana. Frankenstein, la visión de Guillermo del Toro basada en la novela de Mary Shelley, ya se puede ver en Netflix sin costo adicional, después de haber tenido un primer estreno en cines selectos de México.

Esta cinta de ciencia ficción no es solo una copia del libro escrito en 1818, sino que moderniza la historia para hacerla sentir inmortal. El reparto está encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, quienes dan vida a un drama donde la ambición y el dolor se encuentran.

El drama del creador y su criatura

La trama se despliega a través de flashbacks y utiliza dos puntos de vista: el del doctor Víctor Frankenstein y el de la criatura. Víctor es un científico brillante, pero su egoísmo lo domina, obsesionado con el reto de desafiar a la muerte para crear vida.

La historia muestra cómo el científico logra armar un ser vivo uniendo restos de cadáveres. Sin embargo, el resultado es tan impactante que Víctor se horroriza de su propia obra, decide abandonarla e incluso intenta destruirla.

Por otro lado, vemos a la criatura vagando por el mundo, perseguida y sola. En su camino, aprende sobre la bondad y la crueldad de las personas, mientras busca desesperadamente la comprensión y una conexión con quien lo creó. Este anhelo es el que eventualmente lleva a ambos hacia una confrontación trágica y un destino inevitable.

La visión gótica de Del Toro

Guillermo del Toro, quien pasó más de 15 años intentando concretar esta versión con libertad creativa total, decidió alejarse un poco de la narrativa original de Shelley. Mientras que en el libro la criatura es tan elocuente como el doctor, el director mexicano prefirió enfocarse en lo emocional. Para él, más que un experimento fallido, la criatura es un ser que sufre simplemente por existir.

En la novela, el doctor es una metáfora del hombre ilustrado que reta a Dios; en cambio, Del Toro lo transforma en un poeta trágico que vive atrapado entre la culpa y el amor. Esta reinterpretación reformula la pregunta central de hace más de 200 años: ¿quién es realmente el monstruo, el que crea o la creación?

El tono también cambia drásticamente. Donde la novela sugiere un horror metafísico, la película apuesta por la belleza del sufrimiento. Este enfoque es el sello personal del cineasta, similar a lo que vimos en El laberinto del fauno o La forma del agua, donde la criatura siempre tiene esa necesidad profunda de pertenecer.

Una experiencia visual ambiciosa

La película destaca por ser visualmente ambiciosa. La ambientación gótica se inspira en las pinturas del romanticismo del siglo XIX, lo que junto con una fotografía increíble y el uso de efectos prácticos, logra que la inmersión sea total.

Al final, esta cinta no es solo una versión más del mito, sino una historia poética que nos recuerda que detrás de cada monstruo hay un corazón que solo quiere ser amado.

¿Será que Víctor Frankenstein es el único que necesita un abrazo en esta historia o el verdadero monstruo es el egoísmo?