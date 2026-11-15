Luis Chaparro suelta la sopa y culpa a Yahir por su salida de La Casa de los Famosos

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Luis Chaparro finalmente explicó por qué su paso por La Casa de los Famosos fue tan flojo. En el podcast de Mariana Ochoa, contó que no logró destacar porque nunca encontró su lugar dentro de los grupos de la casa. Además, reveló que la producción lo llamaba constantemente para regañarlo por violar las normas del programa.

El influencer fue muy criticado por la gente, que esperaba que hiciera contenido viral como el que sube a sus redes sociales, aunque no lo hizo pese a que era un consejo que recibía constantemente. Para defenderse, Luis soltó que Yahir y Guillermo Schutz eran incluso más muebles que él, término con el que los fans llamaron a los participantes que no generaban contenido.

Mariana Ochoa le recordó un comentario que Yahir hizo en las primeras semanas, durante la segunda nominación, donde dijo que Luis estaba apagado y que solo brillaba cuando estaba con Aldo Rendón. Chaparro estuvo de acuerdo en que ese comentario lo afectó y dijo que pensar que por ese comentario se tergiversó todo.

Después de ese comentario, tanto los otros habitantes como los panelistas externos empezaron a señalar que a Luis le faltaba chispa. A la siguiente semana salió expulsado.