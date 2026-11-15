Yanet García pierde la paciencia y manda a volar a sus compañeros en vivo

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Yanet García tuvo un momento de furia total en su programa matutino. La presentadora explotó contra sus compañeros, Raúl Araiza y el Burro Van Rankin, luego de que los comentarios de estos no le sentaran nada bien durante una transmisión en vivo.

Todo el drama ocurrió durante el juego llamado Dona la dona. En esta dinámica, los conductores deben meterse en inflables y correr para cantar, pero hay un detalle: para evitar que el otro gane, está permitido empujar a los compañeros. Justamente eso fue lo que detonó la molestia de Yanet.

La situación escaló tanto que la presentadora terminó gritándoles cabrones en pleno programa, sin importar que era horario matutino y que había niños viendo la televisión en sus casas por las vacaciones.

La verdad es que jugar con inflables suena divertido hasta que alguien se siente empujado, pero llamarlos así frente a la audiencia ya es otro nivel de intensidad. ¿Ustedes creen que se pasó de lanza o los conductores se lo buscaron?