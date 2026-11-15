Poncho De Nigris dice que alguien se quiere rajar de Ring Royale 2

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La segunda edición de Ring Royale ya tiene drama antes de empezar. Poncho De Nigris reveló que uno de los participantes quiere bajarse de la cartelera, y todo indica que se trata de Masad Altamimi, quien aparece como confirmado en el póster oficial.

El problema es que Masad aseguró que no ha confirmado su participación en el evento de boxeo porque todavía no firma ningún contrato. Esta respuesta no cayó nada bien con De Nigris, quien reaccionó diciendo que el participante se está rajando.

Poncho no se quedó callado y advirtió que, si el combate no se lleva a cabo, contará todo lo que pasó y hasta procederá legalmente.