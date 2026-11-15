Caos en Las Vegas: artistas de los Latin Grammy quedaron varados en el aeropuerto

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La fiesta de los Latin Grammy 2026 terminó en un verdadero dolor de cabeza para muchos de los asistentes. Tras la ceremonia en Las Vegas, Nevada, una cantidad considerable de cantantes, artistas y creadores de contenido se quedaron atrapados en el Aeropuerto Internacional Harry Reid sin poder volar de regreso a sus casas.

El problema empezó el viernes 13 de noviembre de 2026, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó detener los despegues de vuelos nacionales en los aeropuertos. El motivo fue un grave fallo en los sistemas de telecomunicaciones del control aéreo, lo que convirtió la terminal en una sala de espera gigante para los famosos.

Entre los afectados se encuentran los integrantes de Matisse, Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, quienes fueron vistos en el aeropuerto con sus maletas. También quedaron varados Fonseca, Andrés Saavedra, Cynthia Rivera y Camila Fernández y integrantes de la Banda El Recodo.

Emilio Osorio también formó parte de los atrapados y compartió que la situación lo tenía preocupado, ya que existen responsabilidades y cosas que hacer que no se pueden cumplir por este tipo de circunstancias, aunque dijo que buscaría resolverlo de la mejor manera.

El caos no solo afectó a los músicos; varios influencers también quedaron atrapados en la ciudad del pecado, entre ellos Paco de Miguel, Sonrixs, Kim Migneault, Fer Jalil y Scarcuchi.

Aunque la prohibición de despegue se levantó a las 8:15 de la noche del viernes 13 de noviembre (hora del este) y los vuelos comenzaron a reanudarse, la tranquilidad no es total. La Administración Federal de Aviación reveló que la normalización completa de los itinerarios de vuelo tomará varios días. O sea, que todavía no hay certeza de cuándo podrán llegar todos a casa.

Menudo final para una noche de premios, ¿no? Esperemos que al menos el hotel estuviera cómodo.