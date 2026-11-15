Luis de Llano se niega a pedir disculpas reales a Sasha Sokol tras sentencia de la Corte

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Luis de Llano se negó a ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, incumpliendo lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El tribunal había reconocido el abuso sexual que vivió la cantante cuando tenía 14 años y el productor 39.

Sasha Sokol rechazó el video difundido por Luis de Llano el 5 de noviembre, señalando que no corresponde a la disculpa pública ordenada por la justicia. La cantante explicó que la disculpa obligatoria debe reconocer expresamente que a sus 14 años ella no podía consentir una relación con él, que él actuó desde una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices, puntos que no aparecieron en el material publicado por el productor.

La postura de Luis de Llano

Ante el rechazo, Luis de Llano volvió a publicar un video en YouTube. En esta ocasión, el productor no apareció a cuadro y utilizó únicamente texto para exponer su postura, manteniendo su negativa a reconocer el abuso sexual que sufrió la cantante.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, advirtió que esta actitud constituye una nueva forma de revictimización al no reconocer plenamente los hechos. El especialista señaló que el productor intenta mantener el control de la narrativa a pesar de que ya existe una sentencia civil en su contra.

Pérez explicó que la reparación del daño requiere reconocer la violencia sexual, la desigualdad de poder y la responsabilidad del agresor, sin trasladar la culpa a la víctima o a su familia. Según el experto, el reconocimiento público es fundamental para que las víctimas recuperen su dignidad y fuerza.

Los puntos clave de la sentencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la responsabilidad civil del productor por el daño moral causado a la cantante. De acuerdo con Juan Martín Pérez, la disculpa pública debía dejar claros tres elementos fundamentales: que no se trata de un perdón, que el agresor ejerció su poder como adulto frente a una niña de 14 años y que los padres no tienen responsabilidad en los hechos.

El especialista consideró que el mensaje de Luis de Llano no es un reconocimiento adecuado de la violencia, ya que intenta modificar la manera en que se presentan los hechos, ignorando lo dictado por la sentencia.

Cronología de un proceso judicial

El caso inició el 8 de marzo de 2022, cuando Sasha Sokol rompió el silencio y denunció los hechos después de que Luis de Llano admitiera haber tenido una relación sentimental con ella. En julio de 2022, la cantante presentó una demanda por daño moral contra el productor ante las autoridades de la Ciudad de México.

En mayo de 2023, una jueza emitió la primera sentencia a favor de Sasha Sokol, ordenando medidas de reparación que incluían la disculpa pública. Luis de Llano impugnó esa resolución, pero el 25 de junio de 2025, la SCJN ratificó la sentencia, rechazó el amparo del productor y confirmó la obligación de la disculpa y de tomar un curso de prevención del abuso sexual.

Debido al incumplimiento de estas medidas, el 2 de septiembre de 2026, Luis de Llano fue detenido temporalmente mediante dos órdenes judiciales de arresto que sumaban 30 horas. Al día siguiente, el 3 de septiembre de 2026, su defensa buscó un amparo para evitar que el arresto continuara.

Sasha Sokol tenía 14 años cuando comenzó la relación con Luis de Llano, quien en ese momento tenía 39 años y se desempeñaba como su productor y representante. El tribunal calificó este vínculo como ilícito y asimétrico.

Sasha Sokol es una actriz y cantante mexicana, mientras que Luis de Llano es un productor musical y de televisión mexicano.