José Eduardo Derbez y Mariana Bo: ¿hay nuevo romance mientras Paola Dalay enfrenta rumores de infidelidad?

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José Eduardo Derbez volvió a encender las redes sociales este sábado 14 de noviembre al publicar una fotografía donde aparece practicando tiro al aire libre junto a la DJ mexicana Mariana Bo. La imagen fue compartida originalmente por la productora musical y retomada por el actor en sus historias de Instagram, lo que inmediatamente disparó las especulaciones sobre su situación sentimental.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que exista un romance, el tiempo de la publicación no pasó desapercibido. El gesto coincide con una nueva ola de controversias que envuelven a Paola Dalay, expareja de Derbez, debido a la filtración de un video que pone en duda la cronología de su ruptura.

José Eduardo Derbez es un actor mexicano; la separación de Paola Dalay fue anunciada el pasado 1 de noviembre de 2026.

El video que revive la polémica de Paola Dalay

La tensión aumentó luego de que la cuenta de X La Tía Sandra difundiera una grabación donde aparece el futbolista César Romo abrazando y besando a una mujer. Según la publicación, las imágenes corresponden a la noche del 11 o 12 de julio de 2026, una fecha en la que Paola Dalay y José Eduardo Derbez todavía eran pareja públicamente. Usuarios de la red social identificaron a la mujer como Dalay basándose en una supuesta coincidencia en la ropa que vestía en el clip, grabado presuntamente en una terraza de Paseo de la Reforma.

Este video ha reavivado los cuestionamientos sobre cuándo empezó realmente el acercamiento entre la influencer y el jugador de Raniza FC, equipo de la Kings League Américas. No obstante, la grabación no confirma por sí misma que haya existido una infidelidad ni permite establecer con certeza el estado real de la relación entre Dalay y Derbez en ese momento preciso.

Versiones encontradas y reacciones en redes

La primera vez que se relacionó públicamente a Paola con Romo fue a través de una fotografía durante el Gran Premio de México. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2026, la influencer confirmó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que estaba conociendo sentimentalmente al futbolista. En dicha charla, Dalay aclaró que no tenían un noviazgo formal y sostuvo que su relación con el actor había terminado aproximadamente cinco meses antes de que se anunciara la separación oficial.

El drama no terminó ahí. La conversación creció cuando Paola Dalay comentó con un emoji de ojos de corazón una publicación de Wendy Salazar, conocida como Wendy Syann. La creadora de contenido regiomontana había compartido fotos de su encuentro con José Eduardo el martes 3 de noviembre de 2026, durante una presentación en vivo del pódcast Mixologando en Maketeatro, Ciudad de México. El comentario de Dalay fue fijado por Wendy, lo que muchos interpretaron como una reacción de celos.

Además, el periodista Emilio Morales mencionó en el programa de Adela Micha que Paola ya viviría con César Romo y que el futbolista habría puesto condiciones sobre la convivencia con la hija de la influencer. Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado estas versiones.

La relación actual entre los ex y quién es Mariana Bo

A pesar de todo el ruido mediático, José Eduardo Derbez explicó en el pódcast Diablitohigh que mantiene una convivencia cordial con Paola Dalay. El actor señaló que procuran compartir momentos familiares felices frente a su hija, aunque admitió que todavía tienen que definir la organización de celebraciones próximas, como la Navidad.

Mientras tanto, la atención se desplaza hacia Mariana Bo, la DJ con la que Derbez apareció en la foto. Su nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles, una DJ, productora y violinista originada en Culiacán, Sinaloa. Su estilo musical combina géneros de electrónica como techno, hard techno, psytrance y hardstyle con la ejecución del violín en vivo.

Bo inició su trayectoria como DJ en 2011 y ha logrado hitos internacionales importantes. En julio de 2022 se convirtió en la primera mujer mexicana en presentarse en Tomorrowland y ese mismo año alcanzó la posición 34 del Top 100 de DJ Mag. También ha estado presente en festivales de renombre como EDC y Ultra Music Festival. Por el momento, la foto de tiro al aire libre es la única evidencia pública que vincula a la artista con el actor.

Honestamente, entre videos filtrados y emojis de corazones, el chisme está más fuerte que el entrenamiento de tiro. ¿Será que José Eduardo ya pasó página o solo es una amistad muy cercana?