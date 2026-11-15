Édgar Barrera arrasa en nominaciones a los Latin Grammy

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El compositor mexicano Édgar Barrera es quien más nominaciones tiene para la 27ª edición de los premios Grammy Latinos con un total de 10. Le siguen, con siete nominaciones cada uno, Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso.

La gala se celebrará el jueves en Las Vegas, y sus categorías principales reúnen una competencia fuerte. Entre los trabajos destacados aparecen temas como La Perla de Rosalía con Yahritza y Su Esencia, y Coleccionando Heridas, donde colaboran Karol G y Marco Antonio Solís.

En la lista de nominados destacan canciones como ¿Cómo se ama? de Jorge Drexler, Dime de Silvana Estrada y Mujer fatal de Mon Laferte. También figuran proyectos como el álbum Espíritus Libres de CA7RIEL & Paco Amoroso y el trabajo de Milo J con La Vida Era Más Corta y Niño.

Otras menciones importantes incluyen a Carin León con sus temas Desde Que Te Tengo y MUDA, así como la participación de Anitta con EQUILIBRIVM y Elena Rose con Alma. En la parte de música urbana y pop, resaltan Rauw Alejandro con Buenos Términos, Bizarrap y Daddy Yankee con su sesión conjunta, y Young Miko con No molestar: Salida tardía.

La diversidad de géneros llegó hasta las categorías de rock y alternativo con nominaciones para Fito Páez con Brilla, Babasónicos con CUERPOS, Vol. 1 y el grupo Mägo de Oz con Malicia. También se incluyeron trabajos de artistas como Kany García, Beéle y Ovy En La Batería.