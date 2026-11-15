LaToya Jackson queda encantada con la versión infantil de Christian Nodal

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LaToya Jackson, hermana de Michael Jackson, elogió públicamente el talento de Christian Nodal. La cantante estadounidense reaccionó después de ver un video de la niñez del músico mexicano publicado en Instagram, en el cual interpreta Ben, la canción que Michael Jackson popularizó en 1972.

LaToya Jackson compartió un fragmento de dicha actuación infantil en sus propias redes sociales. En su publicación, describió al pequeño Nodal como adorable y dulce, asegurando que le encantó la interpretación. Para cerrar el gesto, etiquetó la cuenta oficial del cantante y utilizó etiquetas con los nombres de Christian Nodal y Michael Jackson, acompañando el texto con tres corazones blancos.

La respuesta de Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal respondió directamente al mensaje de LaToya Jackson. El cantante expresó que era un honor saber que el video había llegado a ella y le envió amor y respeto eterno tanto a la artista como a su familia.

Por su parte, Ángela Aguilar, esposa de Nodal, también se sumó a la interacción dejando un comentario con corazones rojos. Previamente, Ángela ya había reaccionado al video original en el perfil de su esposo con dos corazones rojos, respuesta que Nodal marcó con un me gusta.

El misterio de Instagram y el homenaje familiar

Este momento ocurrió después de que Christian Nodal sorprendiera a sus seguidores el 12 de noviembre al borrar todo el contenido de su cuenta de Instagram, la cual supera los 10 millones de personas. El músico dejó visible únicamente la grabación de su infancia, la cual mantuvo bajo el nombre de perfil El Forajido.

En el material casero, Nodal aparece siendo niño, sosteniendo un micrófono frente a la cámara mientras canta parte de la pieza compuesta por Don Black y Walter Scharf. El cantante acompañó el clip con una dedicatoria especial a su familia materna, afirmando que los recuerdos son el verdadero tesoro y cuestionando lo hermoso que es soñar.

Nodal aprovechó la publicación para dar créditos a su tío Iván González, quien fue la persona encargada de enseñarle a cantar y a soñar con ser artista, además de grabar esa pieza.

Contexto de la publicación y reacciones

La decisión de dejar solo este video en su perfil se dio en medio de una disputa legal que mantiene Nodal con sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, por los derechos de su nombre artístico.

La intervención de LaToya Jackson permitió que este recuerdo familiar del sonorense llegara a una audiencia internacional, conectando la trayectoria del músico con el repertorio infantil de Michael Jackson en la década de 1970. Los seguidores de Nodal celebraron el intercambio, calificando la grabación como un recuerdo entrañable y destacando que la publicación permitió conocer una etapa poco vista del artista. Algunos usuarios, escribiendo en inglés, pidieron bendiciones para el cantante y su esposa, mientras otros resaltaron el respeto con el que Nodal respondió a LaToya Jackson.

Christian Nodal es un cantante y compositor mexicano que saltó a la fama en México y Estados Unidos tras el lanzamiento de su primer sencillo, Adiós amor, en 2017. Ángela Aguilar es una cantante de música mariachi, nieta de Antonio Aguilar y reconocida internacionalmente tras su interpretación de La Llorona en los Premios Grammy Latinos de 2018.