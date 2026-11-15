Eduardo Yáñez revela intento de extorsión: le pidieron 10 mil dólares con imágenes manipuladas

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Eduardo Yáñez pasó un susto tremendo después de que intentaran extorsionarlo con una cantidad nada despreciable: 10,000 dólares. El actor utilizó su cuenta de Instagram para contar cómo cayó en una red de engaños que empezó con una simple llamada telefónica y terminó en amenazas con material manipulado.

Eduardo Yáñez es un reconocido actor mexicano que decidió hacer pública esta situación para alertar a sus seguidores sobre los riesgos de contestar números desconocidos.

Así empezó el engaño

Todo ocurrió durante la noche, cuando Yáñez cometió el error de contestar una llamada de un número que no conocía. Al atender, se encontró con una escena sexual; específicamente, relató que escuchó a una mujer tocándose, por lo que decidió colgar de inmediato ante la confusión del momento.

Sin embargo, el problema apenas comenzaba. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de una mujer que se identificó como Kathy. Ella le pidió dinero a cambio de no publicar una imagen relacionada con aquella llamada. El actor explicó que la persona le envió una captura de pantalla que había sido alterada para simular una situación comprometedora y amenazó con difundir el material si no pagaba los 10,000 dólares, asegurando que publicaría la prueba de que él había respondido el teléfono.

Una red de falsos expertos

La cosa se puso más rara cuando apareció un segundo personaje. Un hombre se comunicó con él presentándose como Pedro Ferriz Hijar. Yáñez aclaró que sabe quién es el periodista real, pero que no tiene ninguna relación personal con él y que este sujeto solo se estaba haciendo pasar por el profesional.

Este supuesto periodista le dijo que ya se había publicado información sobre el caso y que podía ayudarlo a contactar a un oficial de policía. Aunque Yáñez revisó las cuentas que le mencionaron y confirmó que no había ninguna publicación sobre él, el hombre insistió en ofrecerle su ayuda, alegando que él mismo había pasado por una experiencia similar y sabía cómo orientarlo para resolver el asunto.

La trampa del supuesto policía

Tras esa charla, el actor recibió el número de un supuesto agente. Este oficial, lejos de ayudarlo a denunciar, le sugirió que escribiera a la mujer para negociar y preguntarle cuánto dinero quería exactamente para llegar a un arreglo. Básicamente, el supuesto policía lo estaba empujando a negociar con la extorsionadora.

En medio de este caos, la asistente del actor, Margarita, fue la voz de la razón. Ella le recomendó tajantemente no responder ni enviar ningún mensaje que pudiera ser utilizado posteriormente en su contra, evitando así que la situación escalara.

Sospechas y advertencias finales

Después de analizar los mensajes y las llamadas, Yáñez detectó coincidencias que lo llevaron a concluir que Kathy, el falso periodista y el supuesto policía estaban coludidos y trabajaban juntos en esta práctica. Aunque no presentó pruebas públicas de esta conexión, investigó los números de teléfono y notó que estaban ligados a Santo Domingo, basándose también en el acento de uno de los participantes.

Para rematar la crueldad del engaño, el actor señaló que los extorsionadores habrían utilizado la imagen de una niña de aproximadamente nueve años para reforzar la amenaza, y que habrían puesto su carita como parte del material para presionarlo.

Eduardo Yáñez aclaró que no entregó dinero y que, aunque no se considera una víctima consumada, sabe que no es la primera persona a la que intentan estafar así. Por eso, lanzó una advertencia muy clara: no contesten llamadas de números desconocidos. Confesó que él cometió la pendejada de atender y que lo mejor es simplemente ignorar esos contactos.

No se informó si el actor presentó una denuncia formal ante las autoridades mexicanas o de algún otro país.