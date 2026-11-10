Pablo Alborán confiesa que antes vivía obsesionado con el peso

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Pablo Alborán decidió abrirse sobre sus hábitos diarios y admitió que su relación con el ejercicio ha evolucionado. El músico confesó que antes estaba muy obsesionado con el peso, pero que ahora prefiere los entrenamientos funcionales que le permitan hacer muchos ejercicios en poco tiempo.

Para el artista, el deporte es una necesidad básica, casi como comer, y aseguró que el día que no entrena duerme mal y de forma distinta.

En cuanto a su alimentación, Alborán sigue una dieta psico-macrobiótica. Este plan se enfoca en el consumo de comida real y busca el equilibrio mental. El cantante explicó que intenta comer bien principalmente porque le gusta mucho el azúcar, por lo que gestionar su dieta es fundamental.

Su menú diario incluye productos frescos y platos saludables. Su desayuno consiste en ocho claras y un huevo revueltos, varias lonchas de jamón york, dos tostadas de pan de centeno con aceite y queso batido con melocotón. Además, destacó que junto a su equipo cuidan mucho los horarios fijos para comer y señaló que es el momento en que gestiona mejor su dieta porque desayunan con más tranquilidad.

La verdad es que pasar de la obsesión por la báscula a buscar el bienestar mental es un gran salto. ¿Se imaginaban que el desayuno de una estrella del pop incluía tantas claras de huevo?