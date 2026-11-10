¡A sacar los ahorros! Karol G lanza boletos VIP de casi 36 mil pesos para sus shows en CDMX

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Estar cerca de una de las figuras más influyentes de la música latina tiene un costo bastante elevado. Karol G se prepara para aterrizar en la Ciudad de México con tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros los días 13, 14 y 15 de noviembre, y para quienes quieren una experiencia exclusiva, el golpe al bolsillo es fuerte: el paquete VIP más caro tiene un precio de 35 mil 979 pesos, que equivale a poco más de dos mil dólares estadounidenses.

Esta cifra deja boquiabiertos a cualquiera cuando se compara con el boleto más económico anunciado para los conciertos, que cuesta mil 228 pesos. Estamos hablando de una diferencia de más de 34 mil pesos entre el asiento más sencillo y la experiencia tope. Esto deja claro que los espectáculos masivos ya no solo venden un lugar para ver al artista, sino que se enfocan en crear experiencias sofisticadas para quienes tienen el presupuesto para pagarlas.

Los lujos del paquete VIP 200 Copas

El paquete más exclusivo lleva el nombre de VIP 200 Copas y está pensado para los fans que buscan privilegios adicionales. El atractivo principal es un boleto de pie en el PIT COPAS, una zona ubicada del lado izquierdo del escenario que pone al asistente muy cerca de donde actuará la colombiana. Además, quienes compren este acceso cuentan con registro especial, la atención de un equipo de concierge y la posibilidad de entrar al inmueble antes que el resto del público.

La experiencia comienza mucho antes de que la música suene. Los dueños de este boleto tienen acceso al lounge exclusivo 200 Copas, donde pueden comer y disfrutar de dos bebidas de cortesía. El paquete también incluye una estación de arreglo personal, un photobooth y el acceso al bar VIP durante el show, aunque cualquier bebida extra corre por cuenta del cliente.

Los beneficios se extienden a los recuerdos físicos. El paquete trae mercancía diseñada específicamente para esta experiencia, un artículo de colección y un laminado conmemorativo. También les da la ventaja de comprar productos oficiales de la gira antes que el público general y la oportunidad de tomarse una foto en un fondo especial de la alfombra naranja. Para cerrar con broche de oro, se incluye una fotografía con sus acompañantes frente al escenario y un pase de estacionamiento por cada orden de compra.

El detalle que puede decepcionar

Aquí viene el golpe de realidad: pagar casi 36 mil pesos no garantiza que el fan pueda conocer a Karol G, saludarla o tomarse una selfie con ella. La fotografía mencionada frente al escenario es solo del lugar, sin la participación de la artista. Básicamente, el comprador paga por la cercanía física, la comodidad y los regalos, pero no tiene acceso personal a la intérprete de Tusa.

Esta situación contrasta con lo que hizo otra estrella colombiana en su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. Shakira ofreció en la Ciudad de México el paquete Ultimate Meet & Greet VIP, que costaba 41 mil 735 pesos. Aunque era casi seis mil pesos más caro que el de Karol G, la diferencia era clave: ese boleto sí permitía conocer a la cantante y tomarse una foto con ella, además de incluir un artículo autografiado, un boleto premium, mercancía exclusiva y el acceso a un lounge con aperitivos y dos bebidas.

Impacto masivo en la capital

Independientemente de los precios exorbitantes, la visita de Karol G es un evento gigante. El Estadio GNP Seguros tiene una capacidad de aproximadamente 65 mil personas, por lo que las tres fechas podrían sumar hasta 195 mil espectadores si se llenan todos los lugares. La demanda global ha sido una locura; su gira Viajando por el mundo tropitour pasó de 39 a 63 presentaciones y vendió más de dos millones de boletos en sus primeros cuatro días de venta.

Este movimiento es un golazo para la economía de la capital, beneficiando a hoteles, restaurantes, bares, transportistas y comercios locales. Aunque no hay una cifra oficial sobre la derrama económica de estas tres fechas, la llegada de miles de visitantes es un impulso directo para varios sectores.

Karol G vive uno de los puntos más altos de su carrera. Originaria de Medellín, Carolina Giraldo Navarro creó una identidad que fue más allá del reguetón, convirtiendo la palabra Bichota en un símbolo de empoderamiento y fuerza para millones de personas en todo el mundo.

¿Ustedes pagarían 36 mil pesos solo por estar cerca del escenario sin conocer a la artista o prefieren el boleto de mil pesos y disfrutar desde lejos?