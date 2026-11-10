Mi corazón es tuyo regresa a la pantalla y Juan Pablo Gil se pone sentimental

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La nostalgia se puso a tope porque Mi corazón es tuyo está de regreso en el canal Las Estrellas. La historia, que originalmente se estrenó en 2014, vuelve a transmitirse de lunes a viernes, de 4:30 a 6:30 de la tarde, con el objetivo de emocionar a quienes ya la vieron y conquistar a los que todavía no conocen esta historia.

Juan Pablo Gil, quien dio vida a León González —mejor conocido como El Mensajerito—, es un actor mexicano que empezó su camino en la televisión con este proyecto. Para él, esta retransmisión no es solo un evento televisivo, sino una oportunidad de reencontrarse con el trabajo que marcó sus primeros pasos y que sigue teniendo un significado muy especial en su vida.

Los retos de ser El Mensajerito

Convertirse en León González no fue cualquier cosa. Juan Pablo Gil recordó que el personaje le exigió prepararse en un montón de habilidades que no tenía planeadas. Para darle vida a León, tuvo que aprender a conducir motocicleta, dedicarse al dibujo y aprender a bailar.

Además, el actor señaló que, al ser una novela muy larga, tuvo que lidiar con una carga pesada de trabajo. Esto incluyó aprenderse muchas canciones y participar en diversos bailes, además de pasar por una montaña rusa de emociones, desde enamoramientos hasta escenas muy fuertes que le dieron profundidad a su historia en la trama.

El equipo detrás del éxito

Más allá de las motocicletas y los dibujos, lo que Gil más atesora es la convivencia con el elenco. Recordó con mucho cariño a sus compañeros de reparto, entre los que destacan Silvia Navarro y Jorge Salinas, quienes protagonizaron la historia, así como Mayrín Villanueva, Rafael Inclán, Carmen Salinas, Paulina Goto, Fabiola Campomanes y los jóvenes intérpretes que formaron parte de la familia Lascuráin.

Para el actor, es muy grato mirar hacia atrás y reconocer cómo han evolucionado las vidas y las carreras de todos los que compartieron los foros en aquella época. Contó que algunos de sus compañeros siguen coincidiendo en otros proyectos y mantienen el contacto, lo que les permite recuperar anécdotas y recordar los buenos momentos que vivieron juntos.

Agradecimiento a Juan Osorio y la evolución digital

Juan Pablo Gil no olvida que Juan Osorio, el productor de la novela, fue una figura fundamental en su inicio profesional. Destacó que esta fue su primera telenovela y la primera oportunidad que tuvo de entrar a Televisa para intentar hacer realidad su sueño de actuar con todo el amor posible.

Sobre el mundo actual, el actor admitió que la carrera artística no es nada sencilla y que mantenerse activo y con trabajo constante es uno de los retos más grandes de la profesión. También reflexionó sobre cómo la televisión ha tenido que adaptarse a la tecnología y a las nuevas formas de conectar con la audiencia.

Aunque confesó que no tiene un interés particular en las redes sociales, Gil entiende que estas herramientas digitales son clave para involucrar a los jóvenes en las producciones. Opina que, mientras estas innovaciones sumen al proyecto y sean para bien, no hay razón para quejarse, ya que es necesario evolucionar y comprender la nueva tecnología.

¿Qué sigue para Juan Pablo Gil?

Mientras la gente se pone al día con las aventuras de la familia Lascuráin, Gil sigue moviéndose en la industria. El actor adelantó que ya terminó el rodaje de una serie, aunque todavía no puede soltar el nombre ni los detalles del proyecto. A esto se suman sus participaciones actuales en teatro.

Con mucho entusiasmo, envió un mensaje a la gente de Yucatán, elogiando su gastronomía y animándolos a aprovechar que la telenovela acaba de empezar su retransmisión para que adopten a un personaje y se enamoren de la historia.

Sinceramente, que regresen estas novelas es como un abrazo al corazón, aunque solo sea para recordar que todos crecimos demasiado rápido. ¿Ustedes también extrañaban esta historia?