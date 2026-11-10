Ninel Conde se siente Barbie en Miami

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Ninel Conde sorprendió a sus seguidores con un cambio de imagen desde Miami Beach que ya empezó a dar de qué hablar. La cantante, empresaria y modelo mexicana mostró un look bautizado como "Barbie", en referencia a la famosa muñeca por la similitud física, que resaltó su silueta y su piel bronceada.

Para completar el concepto, Ninel usó una gorra de béisbol azul pastel y gafas solares de estilo futurista. A esto le sumó pendientes y pulseras en tonos plateados y dorados, logrando un resultado que sus más de 6.1 millones de seguidores en Instagram aprobaron totalmente.

Este despliegue de estilo llega unos meses después de que la celebridad compartiera detalles sobre su romance con Luis Miguel. La cantante apostó por este look especial a sus 55 años.

Nosotros decimos que el azul pastel le queda increíble, aunque las gafas futuristas sí nos dejaron pensando.