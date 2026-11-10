Danna Paola se ríe de su cambio de nombre y lo compara con el Estadio Azteca

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Danna reflexionó con humor sobre el hecho de que, aunque decidió presentarse únicamente como Danna desde 2024, es muy probable que sus seguidores continúen llamándola por su nombre artístico anterior. En un fragmento de su documental, difundido en YouTube a principios de noviembre de 2026, la cantante reconoció que mucha gente seguirá identificándola como Danna Paola.

Para explicar este fenómeno, la artista utilizó una comparación muy mexicana: el cambio de nombre del Estadio Azteca. Durante la charla, surgió el tema de cómo el emblemático recinto pasó a llamarse comercialmente Estadio Banorte y también utilizó el nombre de Estadio Ciudad de México durante el Mundial de 2026. Ante esto, Danna fue tajante al decir que ella siempre le va a decir Estadio Azteca.

El peso de la identidad

La cantante relacionó esa costumbre con su propia experiencia, señalando que las personas suelen conservar los nombres con los que identifican algo o a alguien desde hace tiempo, aunque existan nuevas denominaciones oficiales. De hecho, durante la plática, ella misma se refirió a sí misma como Danna Paola y tuvo que hacer una pausa para corregirse, comentando entre risas que siempre será Danna Paola y que eso ya se sabe.

Danna resumió la dificultad de que el público adopte un nuevo nombre con la expresión no jalan tanto. Con este comentario, dejó claro que no le sorprende que parte de sus fans sigan usando su nombre completo, ya que fue con esa identidad con la que construyó toda su carrera desde que era niña.

Transformación personal y profesional

Danna es una actriz, cantante, modelo y compositora mexicana que alcanzó reconocimiento mundial por su papel de Lucrecia Montesinos en la serie Élite de Netflix. El cambio a presentarse solo como Danna se hizo público en 2024 con el lanzamiento de su álbum Childstar, un proyecto que marcó una etapa de introspección y transformación personal.

Esta decisión no fue un simple cambio de imagen, sino una revisión de la identidad artística que había desarrollado desde la infancia. En una entrevista con Allure, la cantante explicó que descubrió que no le gustaba su nombre completo y que la figura de Danna Paola se había convertido en una especie de personaje. Según contó, el proceso terapéutico le permitió cuestionar el peso de esa imagen pública y buscar una relación distinta consigo misma.

Además, en una conversación con Today, señaló que presentarse únicamente como Danna respondía a su intención de mostrar otras facetas profesionales. Su meta es destacar su trabajo como compositora y productora sin estar ligada exclusivamente a la imagen que proyectó durante sus primeros años de carrera.

El drama de las redes sociales

El proceso de transición de nombre también trajo complicaciones en el mundo digital. Hubo una controversia relacionada con el nombre de usuario @dana en la plataforma X, el cual ya pertenecía a otra persona. La situación escaló cuando algunos seguidores de la cantante contactaron a la dueña de la cuenta para pedirle que liberara el nombre.

Ante estos hechos, Danna ofreció una disculpa pública y solicitó a sus fans que detuvieran los mensajes dirigidos contra la propietaria de la cuenta. Al final, la comparación con el Estadio Azteca resume la postura de la cantante: acepta que, aunque el nombre oficial haya cambiado, la esencia y el recuerdo del público permanecen.