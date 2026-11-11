Nominados a los Latin Grammy 2026: Edgar Barrera domina la lista

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El MGM Grand Garden de Las Vegas se prepara para la ceremonia de los Latin Grammy 2026 este jueves 12 de noviembre. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación premiará los mejores lanzamientos del último año en un evento que arranca con la alfombra roja y la antesala una hora antes de la gala principal, la cual inicia a las 7:00 p.m. hora del centro de México.

Edgar Barrera se corona como el líder de las nominaciones con un total de 10 menciones. No se queda solo en el podio, pues Rosalía, Karol G, Jorge Dexter y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso le siguen de cerca con siete nominaciones cada uno. Honestamente, Barrera anda imparable este año.

Para que la fiesta esté completa, la gala contará con presentaciones en vivo, donde Carín León y Rosalía serán parte de los actos musicales. Además, ya se confirmó que Memo Ochoa se sumará al equipo como presentador de la noche.

Habrá que ver si los favoritos logran concretar el triunfo o si nos llevan alguna sorpresa en Las Vegas. ¿Quién creen que se lleve el Álbum del Año?