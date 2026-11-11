Lambda García se casa con su primer amor: la historia detrás de la propuesta

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Lambda García y Daniel Delgado están listos para dar el paso definitivo y casarse. No es el típico compromiso de alguien que acabas de conocer en una app, sino el cierre perfecto de una historia que comenzó hace 24 años. El actor y el productor de teatro comparten un vínculo que ha sobrevivido al tiempo, a las rupturas y a la distancia, demostrando que el concepto de primer amor sí puede funcionar en la vida real y no solo en las películas.

Lambda García es un actor mexicano. La relación inició cuando el actor tenía apenas 19 años, una etapa en la que, según sus propias palabras, todavía no tenía conciencia emocional. En aquel entonces, fueron pareja durante seis años, pero llegó el momento en que decidieron que lo mejor era tomar caminos separados. Sin embargo, el giro interesante es que nunca dejaron de lado la amistad. Daniel se mantuvo como uno de sus mejores amigos a pesar de que ya no eran novios.

El reencuentro sentimental

El reencuentro sentimental ocurrió hace dos años, durante una gira de la obra Siete veces adiós. Un grupo de siete amigos hizo un viaje de un fin de semana a Puebla para visitar a Daniel, y entonces resurgió el amor.

Para Lambda, este compromiso tiene un peso emocional enorme. Contó que se siente muy contento y que vivir esto en carne propia es algo que uno suele imaginar que solo pasa en el cine. Describió la sensación actual como una paz brutal y un amor desbordado, pero subrayó que también es un sentimiento responsable y bonito. Básicamente, se está casando con quien siempre ha sido su mejor amigo, lo cual es el verdadero 'goal' de cualquier relación.

Una propuesta digna de musical

La pedida de mano no fue cualquier cosa; La pedida de mano ocurrió durante unas vacaciones en Valle de Guadalupe, Baja California. Lambda estaba ahí con su hermana y algunos amigos, sin sospechar que el viaje tenía un objetivo secreto. Daniel lo convenció de ir a Ensenada para visitar el restaurante de una amiga y ver el atardecer.

Cuando el sol ya estaba por ocultarse, Daniel decidió cambiar el plan y le pidió al conductor que se detuvieran en un mirador. Mientras Lambda grababa el paisaje, Daniel le dijo que había recibido una canción de un nuevo musical y le preguntó si quería escucharla. Lo que el actor no sabía era que la canción había sido compuesta especialmente para ellos dos.

Lambda recordó que al principio no puso atención a la letra, pero mientras veía el atardecer y sentía el abrazo de su pareja, le cayó el veinte de lo que estaba pasando. La canción narraba toda su historia, desde lo que fueron en el pasado hasta el amor que comparten hoy en día, e incluso terminaba mencionando los nombres de ambos. Al terminar la pieza, Daniel le dijo que lo amaba muchísimo y le pidió que se casara con él, dejando a Lambda en lágrimas por la sorpresa.

¿Quién es el prometido?

Daniel Delgado es una figura clave en la escena independiente del teatro en México. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana, aunque su pasión por las artes escénicas viene desde la infancia. Actualmente trabaja en Playhouse, la productora donde ha desarrollado diversos montajes.

Su trayectoria es bastante variada y ha participado en la producción de obras como Waitress, Siete veces adiós, Asesinato para dos y Desde el Cero Musical. También ha estado involucrado en proyectos como Bule Bule el show, Los últimos 5 años, Canciones para un mundo nuevo, Buenas personas, La madriguera y Wicked.

Honestamente, que el novio sea productor y le haya compuesto una canción personalizada para pedirle matrimonio es el nivel de detalle que todos necesitamos en nuestra vida. ¿Quién más se atreve a hacer algo así hoy en día?