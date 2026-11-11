¿Te gusta el olor a gasolina? No eres el único, y así es como funciona tu cerebro

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Si alguna vez te has sorprendido inhalando con un gusto secreto ese aroma intenso y casi dulce que sale de la bomba cada que paras en la gasolinera, no tienes por qué sentir culpa. Aunque quizá te dé pena admitirlo en público, esa atracción tan rara que siente tu nariz por la gasolina es un fenómeno que compartes con millones de personas en todo el planeta. La ciencia se ha puesto las pilas para estudiar esta preferencia tan extraña y tratar de descifrar los mecanismos que convierten un cóctel químico en una experiencia placentera para el cerebro.

Obvio, por cada persona que siente que el olor a gasolina es adictivo, hay otra que lo encuentra insoportable y que hasta siente náuseas. Sin embargo, los que están en el primer grupo sienten un entusiasmo real por este aroma, y esto se explica gracias a la composición molecular del combustible.

El ingrediente secreto

La gasolina no es una sola cosa, sino una mezcla de cientos de compuestos químicos. Aquí entran desde lubricantes y aditivos anticongelantes hasta hidrocarburos, pero hay uno que destaca sobre todos: el benceno. Este componente se añade específicamente para aumentar los octanos y mejorar el rendimiento del motor, y lo curioso es que tiene un olor dulce natural al que la nariz humana es extremadamente sensible.

Pero ojo, que aunque te atraiga, el benceno es una sustancia carcinógena conocida. De hecho, hace tiempo se llegaba a usar en colonias o para descafeinar el café, antes de que se comprobara que es peligroso. Aunque la ciencia no tiene una sola respuesta definitiva sobre por qué a algunos nos atrae, existen dos teorías principales que explican esta reacción neurológica y emocional.

El camino directo a los recuerdos

La primera teoría se basa en la forma en que el cerebro procesa los olores, algo conocido como el fenómeno Proust. A diferencia de los otros sentidos, que primero pasan por el tálamo del cerebro para ser clasificados, el olfato tiene una línea directa de comunicación con el prosencéfalo.

El haz nervioso que detecta las moléculas del olor está ubicado muy cerca de la amígdala y el hipocampo, que son precisamente las zonas encargadas de las emociones y de formar los recuerdos. Por eso, el olor a gasolina puede activar inconscientemente recuerdos felices de la infancia. Puede ser un viaje por carretera en verano, un paseo en lancha o las horas que pasabas en el garaje viendo a tu papá arreglar el coche.

El efecto químico en el sistema nervioso

La segunda teoría se enfoca en el efecto fisiológico que tienen el benceno y los hidrocarburos sobre el sistema nervioso. Inhalar estos compuestos provoca una supresión temporal de los nervios, lo que viene acompañado de una sensación breve de euforia, muy parecida a la que provoca el alcohol.

Este proceso activa la vía mesolímbica, que es básicamente el sistema de recompensa del cerebro, liberando una dosis de dopamina. En términos simples, tu cerebro registra el estímulo como algo placentero y crea un ciclo de retroalimentación. Pero aquí es donde hay que tener cuidado: como esta vía está ligada directamente a los mecanismos de adicción y la inhalación voluntaria de gasolina es destructiva para la salud, hay que evitar a toda costa hacerlo a propósito.

Estas dos teorías también explican por qué mucha gente siente atracción por otros olores similares, como los marcadores de pizarrón, las pelotas de tenis o los libros nuevos. Ya sea por una conexión emocional inconsciente o por un disparo químico de dopamina, la comunidad científica sigue estudiando lo complejo que es el olfato. Aunque estas explicaciones ya nos dan una base lógica, la investigación sobre los sentidos sigue abierta y promete nuevos descubrimientos en el futuro.

¿Y tú qué onda? ¿Eres del equipo que ama el olor a gas o de los que no soportan ni acercarse a la bomba?