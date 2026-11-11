Blade Runner 2099 llega a la pantalla chica y el tráiler se ve increíble

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La saga de Blade Runner deja el cine para aterrizar en la televisión con la serie Blade Runner 2099. El tráiler final ya salió a la luz y dejó claro que no se están guardando nada, tanto en la trama como en un apartado visual que promete ser una joya.

La producción está bajo el mando de la showrunner Silka Luisa, quien es responsable de Las luminosas y ha sido escritora en producciones como Halo y Strange Angel.

Este salto al formato de serie llega justo cuando se acerca la primera década del estreno de Blade Runner 2049, la película dirigida por Denis Villeneuve que demostró que las llamadas secuelas legado pueden ser buenas y mirar a los ojos a sus predecesoras.

La verdad es que después de tanta espera, que el diseño de producción se vea así de imponente es justo lo que necesitábamos. Ojalá que la historia esté a la altura de los visuales, porque si no, sería un pecado.